ИИ помог получить 100 тысяч выписок из домовой книги в МО с начала года
Новости Подмосковья
 
15:43 20.02.2026 (обновлено: 15:44 20.02.2026)
ИИ помог получить 100 тысяч выписок из домовой книги в МО с начала года
ИИ помог получить 100 тысяч выписок из домовой книги в МО с начала года
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

ИИ помог получить 100 тысяч выписок из домовой книги в МО с начала года

© РИА Новости / Евгений БиятовДевушка работает за компьютером
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект сыграл значительную роль в упрощении процедуры выдачи данных из домовой книги жителям Подмосковья. Уже с начала текущего года технология помогла оформить свыше 100 тысяч выписок, сообщил 360.ru со ссылкой на данные мингосуправления региона.
Процесс подачи заявления включает обязательное приложение копий необходимых документов в виде сканов. Интегрированная нейросеть автоматически проводит проверку представленных материалов, моментально определяя возможные несоответствия и сообщая заявителю о выявленных недостатках. Пользователь получает возможность немедленно исправить ошибку и загрузить исправленную версию документа.
"Благодаря внедрению искусственного интеллекта процедура получения одной из самых популярных услуг стала простой, удобной и позволила минимизировать количество ошибок при оформлении", – рассказала директор ГКУ Московской области "Центр компетенций госуправления" Галина Варганова.
Право на получение выписки предоставляется владельцам недвижимости, гражданам, которые имеют или имели регистрацию в данном жилом помещении, а также родственникам умерших собственников.
 
