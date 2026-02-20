ИИ помог получить 100 тысяч выписок из домовой книги в МО с начала года

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект сыграл значительную роль в упрощении процедуры выдачи данных из домовой книги жителям Подмосковья. Уже с начала текущего года технология помогла оформить свыше 100 тысяч выписок, сообщил Искусственный интеллект сыграл значительную роль в упрощении процедуры выдачи данных из домовой книги жителям Подмосковья. Уже с начала текущего года технология помогла оформить свыше 100 тысяч выписок, сообщил 360.ru со ссылкой на данные мингосуправления региона.

Процесс подачи заявления включает обязательное приложение копий необходимых документов в виде сканов. Интегрированная нейросеть автоматически проводит проверку представленных материалов, моментально определяя возможные несоответствия и сообщая заявителю о выявленных недостатках. Пользователь получает возможность немедленно исправить ошибку и загрузить исправленную версию документа.

"Благодаря внедрению искусственного интеллекта процедура получения одной из самых популярных услуг стала простой, удобной и позволила минимизировать количество ошибок при оформлении", – рассказала директор ГКУ Московской области "Центр компетенций госуправления" Галина Варганова.