Стало известно, сколько россиян ежедневно используют ИИ в работе
Стало известно, сколько россиян ежедневно используют ИИ в работе
Ежедневно нейросети в работе используют 40% россиян из числа тех, кто применяет их для решения профессиональных задач, при этом 43% делают это несколько раз в... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T06:13:00+03:00
общество
Новости
общество
Стало известно, сколько россиян ежедневно используют ИИ в работе
РИА Новости: ежедневно используют ИИ в работе 40% россиян
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ежедневно нейросети в работе используют 40% россиян из числа тех, кто применяет их для решения профессиональных задач, при этом 43% делают это несколько раз в неделю, следует из результатов опроса hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Так, 40% респондентов из тех, что обращаются за помощью к нейросетям в рамках рабочих вопросов, делают это ежедневно, 43% - несколько раз в неделю", - сказано в опросе.
Уточняется, что еще 16% пользователей применяют ИИ несколько раз в месяц. При этом 45% опрошенных пока не используют нейросети, но хотели бы начать. Кроме того, 16% считают такие технологии неприменимыми в своей деятельности, а 12% не планируют их внедрять.
Согласно опросу, нейросети используют представители всех возрастных групп. Хотя бы иногда к ИИ обращаются 30% россиян до 24 лет, 33% - в возрасте 25-34 лет и 26% - 35-44 лет.
Отмечается, что почти у каждого второго респондента во всех возрастных категориях, включая людей старше 55 лет (44-49%), есть желание начать применять ИИ в работе.