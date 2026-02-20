Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько россиян ежедневно используют ИИ в работе - РИА Новости, 20.02.2026
06:13 20.02.2026
Стало известно, сколько россиян ежедневно используют ИИ в работе
Стало известно, сколько россиян ежедневно используют ИИ в работе - РИА Новости, 20.02.2026
Стало известно, сколько россиян ежедневно используют ИИ в работе
Ежедневно нейросети в работе используют 40% россиян из числа тех, кто применяет их для решения профессиональных задач, при этом 43% делают это несколько раз в... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T06:13:00+03:00
2026-02-20T06:13:00+03:00
общество
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997498788_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c38dbc6718fe87cd05278e3357aa92e.jpg
1920
1920
true
общество
Общество
Стало известно, сколько россиян ежедневно используют ИИ в работе

РИА Новости: ежедневно используют ИИ в работе 40% россиян

Логотипы DeepSeek и ChatGPT
Логотипы DeepSeek и ChatGPT - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Логотипы DeepSeek и ChatGPT. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ежедневно нейросети в работе используют 40% россиян из числа тех, кто применяет их для решения профессиональных задач, при этом 43% делают это несколько раз в неделю, следует из результатов опроса hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Так, 40% респондентов из тех, что обращаются за помощью к нейросетям в рамках рабочих вопросов, делают это ежедневно, 43% - несколько раз в неделю", - сказано в опросе.
Уточняется, что еще 16% пользователей применяют ИИ несколько раз в месяц. При этом 45% опрошенных пока не используют нейросети, но хотели бы начать. Кроме того, 16% считают такие технологии неприменимыми в своей деятельности, а 12% не планируют их внедрять.
Согласно опросу, нейросети используют представители всех возрастных групп. Хотя бы иногда к ИИ обращаются 30% россиян до 24 лет, 33% - в возрасте 25-34 лет и 26% - 35-44 лет.
Отмечается, что почти у каждого второго респондента во всех возрастных категориях, включая людей старше 55 лет (44-49%), есть желание начать применять ИИ в работе.
Общество
 
 
