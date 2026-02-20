Рейтинг@Mail.ru
Идеи Москалика и Сарварова непременно воплотят в жизнь, заявили в Генштабе - РИА Новости, 20.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:14 20.02.2026
Идеи Москалика и Сарварова непременно воплотят в жизнь, заявили в Генштабе
Идеи Москалика и Сарварова непременно воплотят в жизнь, заявили в Генштабе - РИА Новости, 20.02.2026
Идеи Москалика и Сарварова непременно воплотят в жизнь, заявили в Генштабе
Все идеи и инициативы генералов Ярослава Москалика и Фанила Сарварова, погибших в результате террористической деятельности Киева, будут непременно воплощены в... РИА Новости, 20.02.2026
специальная военная операция на украине
киев
сергей рудской
фанил сарваров (генерал-лейтенант)
ярослав москалик
вооруженные силы рф
красная звезда
киев
киев, сергей рудской, фанил сарваров (генерал-лейтенант), ярослав москалик, вооруженные силы рф, красная звезда
Специальная военная операция на Украине, Киев, Сергей Рудской, Фанил Сарваров (генерал-лейтенант), Ярослав Москалик, Вооруженные силы РФ, Красная звезда
Идеи Москалика и Сарварова непременно воплотят в жизнь, заявили в Генштабе

Рудской: идеи Москалика и Сарварова непременно воплотят в жизнь

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Все идеи и инициативы генералов Ярослава Москалика и Фанила Сарварова, погибших в результате террористической деятельности Киева, будут непременно воплощены в жизнь, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"К сожалению, прошлый год не обошёлся без потерь в наших рядах. В результате террористической деятельности киевского режима погибли заместитель начальника ГОУ генерал-лейтенант Москалик Ярослав Ярославович и начальник управления оперативной подготовки генерал-лейтенант Сарваров Фанил Фанисович", - сказал Рудской в интервью газете "Красная звезда".
Рудской выразил глубокое сочувствие близким и родственникам офицеров в связи с невосполнимой утратой. "Весь коллектив ГОУ разделяет вашу боль и скорбь. Мы лишились настоящих профессионалов, верных товарищей, истинных патриотов", - отметил Рудской. Имена Москалика и Сарварова навечно вписаны в историю ГОУ, добавил он.
"Все идеи и инициативы генералов Москалика и Сарварова мы непременно воплотим в жизнь и будем использовать для решения задач, которые стоят не только перед Главным оперативным управлением, но и перед Вооружёнными Силами страны в целом", - подчеркнул Рудской.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Возможности Киева оснащать ВСУ вооружением снизились, отметили в Генштабе
Специальная военная операция на Украине
Киев
Сергей Рудской
Фанил Сарваров (генерал-лейтенант)
Ярослав Москалик
Вооруженные силы РФ
Красная звезда
 
 
