Идеи Москалика и Сарварова непременно воплотят в жизнь, заявили в Генштабе

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Все идеи и инициативы генералов Ярослава Москалика и Фанила Сарварова, погибших в результате террористической деятельности Киева, будут непременно воплощены в жизнь, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Все идеи и инициативы генералов Москалика и Сарварова мы непременно воплотим в жизнь и будем использовать для решения задач, которые стоят не только перед Главным оперативным управлением, но и перед Вооружёнными Силами страны в целом", - подчеркнул Рудской.