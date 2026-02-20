Идеи Москалика и Сарварова непременно воплотят в жизнь, заявили в Генштабе

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Все идеи и инициативы генералов Ярослава Москалика и Фанила Сарварова, погибших в результате террористической деятельности Киева, будут непременно воплощены в жизнь, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"К сожалению, прошлый год не обошёлся без потерь в наших рядах. В результате террористической деятельности киевского режима погибли заместитель начальника ГОУ генерал-лейтенант Москалик Ярослав Ярославович и начальник управления оперативной подготовки генерал-лейтенант Сарваров Фанил Фанисович", - сказал Рудской в интервью газете "Красная звезда".
Рудской выразил глубокое сочувствие близким и родственникам офицеров в связи с невосполнимой утратой. "Весь коллектив ГОУ разделяет вашу боль и скорбь. Мы лишились настоящих профессионалов, верных товарищей, истинных патриотов", - отметил Рудской. Имена Москалика и Сарварова навечно вписаны в историю ГОУ, добавил он.
"Все идеи и инициативы генералов Москалика и Сарварова мы непременно воплотим в жизнь и будем использовать для решения задач, которые стоят не только перед Главным оперативным управлением, но и перед Вооружёнными Силами страны в целом", - подчеркнул Рудской.