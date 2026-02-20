https://ria.ru/20260220/himki-2075874474.html
В Химках спасли десять кошек при тушении пожара
Огнеборцы при тушении пожара в Химках спасли 10 породистых кошек, сообщает ГКУ "Мособлпожспас". РИА Новости, 20.02.2026
химки (городской округ в московской области)
сходня
мособлпожспас
