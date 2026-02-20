Рейтинг@Mail.ru
20:01 20.02.2026
В Химках спасли десять кошек при тушении пожара
В Химках спасли десять кошек при тушении пожара
происшествия, химки (городской округ в московской области), сходня, мособлпожспас
Хорошие новости, Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Сходня, Мособлпожспас
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Огнеборцы при тушении пожара в Химках спасли 10 породистых кошек, сообщает ГКУ "Мособлпожспас".
"Спасибо от усатых-полосатых! Огнеборцы при тушении пожара спасли 10 породистых кошек. Сегодня в микрорайоне Сходня округа Химки произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил пристройку, где хозяйка усадьбы содержала питомцев редких пород - каракалов и бенгальских кошек", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что, сформировав звено газодымозащитников, огнеборцы оперативно провели разведку, вынесли из горящей пристройки 10 кошек и потушили пожар, специалисты не дали пламени перекинуться на весь дом. Пострадавших нет.
Машина противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Подольске спасли попугаев, кошку и пожилых женщин при пожаре
14 ноября 2025, 16:27
 
Хорошие новости
 
 
