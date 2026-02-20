https://ria.ru/20260220/grushko-2075798765.html
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Грушко
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Грушко
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Грушко
Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы замглавы МИД РФ Александру Грушко до 25 апреля 2027 года, соответствующее... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:52:00+03:00
2026-02-20T15:52:00+03:00
2026-02-20T15:57:00+03:00
россия
владимир путин
александр грушко
политика
россия
Россия, Владимир Путин, Александр Грушко, Политика
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Грушко до 25 апреля 2027 года