15:52 20.02.2026 (обновлено: 15:57 20.02.2026)
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Грушко
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Грушко

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Грушко до 25 апреля 2027 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы замглавы МИД РФ Александру Грушко до 25 апреля 2027 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 25 апреля 2027 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.
Георгий Борисенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Путин назначил бывшего посла в Египте Борисенко замглавы МИД
Вчера, 10:26
 
РоссияВладимир ПутинАлександр ГрушкоПолитика
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
