Мужчина бросил гранату в полицейских в Черновицкой области
Мужчина бросил гранату в полицейских в Черновицкой области - РИА Новости, 20.02.2026
Мужчина бросил гранату в полицейских в Черновицкой области
Неизвестный мужчина бросил гранату в полицейский автомобиль в Черновицкой области Украины, двое полицейских пострадали, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 20.02.2026
