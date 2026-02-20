Рейтинг@Mail.ru
01:01 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/granata-2075638161.html
Мужчина бросил гранату в полицейских в Черновицкой области
Мужчина бросил гранату в полицейских в Черновицкой области
Неизвестный мужчина бросил гранату в полицейский автомобиль в Черновицкой области Украины, двое полицейских пострадали, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 20.02.2026
происшествия, черновицкая область, украина
Происшествия, Черновицкая область, Украина
Мужчина бросил гранату в полицейских в Черновицкой области

Мужчина бросил гранату в полицейский автомобиль в Черновицкой области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Неизвестный мужчина бросил гранату в полицейский автомобиль в Черновицкой области Украины, двое полицейских пострадали, передает украинское агентство УНИАН.
"Неизвестный бросил гранату в служебное авто полиции в Черновицкой области: ранены двое полицейских", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Полицейским оказывают медицинскую помощь.
Последствия подрыва гранаты в квартире в Оболонском районе Киева - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Киеве дезертир из ВСУ взорвал гранату в квартире, есть погибший
13 февраля, 10:39
 
ПроисшествияЧерновицкая областьУкраина
 
 
