https://ria.ru/20260220/gost-2075687494.html
В Росстандарте объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на бананы
В Росстандарте объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на бананы - РИА Новости, 20.02.2026
В Росстандарте объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на бананы
Новый ГОСТ на бананы, который вводится с 1 марта, будет международным и повысит прозрачность требований к качеству бананов, снизит долю небезопасной или... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:51:00+03:00
2026-02-20T10:51:00+03:00
2026-02-20T10:51:00+03:00
общество
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727091745_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_47bcb6e3270dbedb903a54e90f32b974.jpg
https://ria.ru/20260210/gost-2073380316.html
https://ria.ru/20260219/bliny-na-maslenicu-recepty-2075300931.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727091745_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_5ef16f199d0aa7f760c244215d02837c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), снг
Общество, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), СНГ
В Росстандарте объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на бананы
РИА Новости: новый ГОСТ повысит прозрачность требований к качеству бананов
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новый ГОСТ на бананы, который вводится с 1 марта, будет международным и повысит прозрачность требований к качеству бананов, снизит долю небезопасной или дефектной продукции, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
С 1 марта в России
вводится новый гост на бананы, написало ранее агентство. Стандарт распространяется на свежие бананы, которые в дальнейшем будут продаваться магазинах.
"В целом стандарт направлен на повышение прозрачности требований к качеству бананов, снижение доли небезопасной или дефектной продукции и обеспечение единых правил оценки для поставщиков и торговых организаций", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что документ вводит четкие определения стадий зрелости плодов - от съемной степени, когда бананы еще зеленые и предназначены для дозаривания, до потребительской степени, при которой они достигают наилучших вкусовых качеств.
"Установлены требования к внешнему виду, размеру, количеству плодов в кисти, допустимым повреждениям кожуры и наличию латекса. Документ прямо запрещает реализацию плодов с серьезными дефектами - гнилью, повреждениями мякоти, признаками заболеваний, сильным переохлаждением или перегревом, а также перезревших бананов", - пояснили в службе.
Кроме того, стандарт вводит системный подход к оценке внешних дефектов бананов и впервые закрепляет их унифицированный перечень с кодами и англоязычными обозначениями, используемыми в международной торговле.
В Росстандарте
подчеркнули, что новый ГОСТ имеет международный характер и будет распространяться на уровень государств СНГ
, при этом для российского рынка требования к качеству бананов не являются принципиально новыми. В России до этого был стандарт от 2000 года.