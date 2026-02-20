Рейтинг@Mail.ru
21:16 20.02.2026
В Госдуме прокомментировали выход Польши из Оттавской конвенции
В Госдуме прокомментировали выход Польши из Оттавской конвенции
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Выход Польши из конвенции о противопехотных минах - это "чисто коммерческий интерес на крови", считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.
Польша вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 20 февраля.
"Это чисто коммерческий интерес на крови, что называется. Это все после войны, когда полмира пережило ужасы мировой войны. Люди знали, что это такое, какие последствия имеет, а сейчас, при перекройке истории, стали все это забывать, и это все когда-то аукнется. Эти участки, которые они планируют заминировать, все равно придется разминировать. Все равно кто-то погибнет, и люди, и животные. Это все равно будет происходить. Это травмы", - поделился Чепа с "Лентой.ру".
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
Ранее законодательные власти Эстонии, Латвии и Литвы уже одобрили выход стран из Оттавской конвенции. Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции 10 января.
Польша создаст возможность заминировать границу за 48 часов, заявил Туск
