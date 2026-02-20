В Госдуме прокомментировали выход Польши из Оттавской конвенции

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Выход Польши из конвенции о противопехотных минах - это "чисто коммерческий интерес на крови", считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.
Польша вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 20 февраля.
«
"Это чисто коммерческий интерес на крови, что называется. Это все после войны, когда полмира пережило ужасы мировой войны. Люди знали, что это такое, какие последствия имеет, а сейчас, при перекройке истории, стали все это забывать, и это все когда-то аукнется. Эти участки, которые они планируют заминировать, все равно придется разминировать. Все равно кто-то погибнет, и люди, и животные. Это все равно будет происходить. Это травмы", - поделился Чепа с "Лентой.ру".
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.