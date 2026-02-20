Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили обеспечить дома бойцов СВО газом за счет государства
18:28 20.02.2026
В ГД предложили обеспечить дома бойцов СВО газом за счет государства
госдума рф, лдпр, общество, россия
Госдума РФ, ЛДПР, Общество, Россия
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил подключить дома участников СВО к газовым, электрическим и водопроводным сетям за государственный счет.
"Мы предлагаем внедрить механизм, при котором все работы по подключению домовладений участников специальной военной операции к централизованным сетям будут проводиться за государственный счет. Это касается трех основных направлений: газификация, электрификация и водоснабжение", - сказал он.
Депутат уточнил, что программа будет действовать там, где есть техническая возможность, - проложены магистральные газопроводы, линии электропередач или водопроводные сети.
"Важно понимать, что сегодня стоимость подведения газа до границ участка и разводки внутри дома может исчисляться сотнями тысяч рублей. Для семьи, чей кормилец находится на службе, это зачастую неподъемная сумма. Мы настаиваем на том, чтобы эти затраты брало на себя государство в лице федеральных или региональных властей", - добавил политик.
Панеш отметил, что речь идет не только о субсидировании уже понесенных расходов, но и об организации самого процесса. По его словам, необходимо создать понятный алгоритм: подал заявление - получил помощь.
"Местные администрации и газораспределительные организации должны взять на себя функции по проведению труб до дома, установке необходимого оборудования внутри помещений, подключению к электросетям и водоснабжению. Люди не должны бегать по инстанциям, собирать справки и искать деньги. Это задача государства - обеспечить достойный уровень жизни тем, кто обеспечивает нашу безопасность", - сказал парламентарий.
Кроме того, по словам депутата важно провести консультации с руководителями регионов, чтобы оценить объем потребностей и составить дорожные карты.
"Вопрос поддержки тех, кто сегодня с оружием в руках отстаивает национальные интересы, является для нас безусловным приоритетом. Мы видим, что многие ребята после демобилизации возвращаются в свои дома, расположенные в сельской местности или в районах, где инфраструктура оставляет желать лучшего. Нередко они сталкиваются с отсутствием элементарных бытовых условий, что создает дополнительные трудности для их семей", - уточнил он.
Депутат сообщил, что предложения будут направлены в профильные министерства и ведомства для последующего включения в федеральные целевые программы.
"Уверен, что эта мера охватит десятки тысяч семей и позволит им быстрее адаптироваться к мирной жизни, занимаясь обустройством своего быта, а не решением коммунальных проблем", - заключил политик.
