В ГД предложили обеспечить дома бойцов СВО газом за счет государства

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил подключить дома участников СВО к газовым, электрическим и водопроводным сетям за государственный счет.

"Мы предлагаем внедрить механизм, при котором все работы по подключению домовладений участников специальной военной операции к централизованным сетям будут проводиться за государственный счет. Это касается трех основных направлений: газификация, электрификация и водоснабжение", - сказал он.

Депутат уточнил, что программа будет действовать там, где есть техническая возможность, - проложены магистральные газопроводы, линии электропередач или водопроводные сети.

"Важно понимать, что сегодня стоимость подведения газа до границ участка и разводки внутри дома может исчисляться сотнями тысяч рублей. Для семьи, чей кормилец находится на службе, это зачастую неподъемная сумма. Мы настаиваем на том, чтобы эти затраты брало на себя государство в лице федеральных или региональных властей", - добавил политик.

Панеш отметил, что речь идет не только о субсидировании уже понесенных расходов, но и об организации самого процесса. По его словам, необходимо создать понятный алгоритм: подал заявление - получил помощь.

"Местные администрации и газораспределительные организации должны взять на себя функции по проведению труб до дома, установке необходимого оборудования внутри помещений, подключению к электросетям и водоснабжению. Люди не должны бегать по инстанциям, собирать справки и искать деньги. Это задача государства - обеспечить достойный уровень жизни тем, кто обеспечивает нашу безопасность", - сказал парламентарий.

Кроме того, по словам депутата важно провести консультации с руководителями регионов, чтобы оценить объем потребностей и составить дорожные карты.

"Вопрос поддержки тех, кто сегодня с оружием в руках отстаивает национальные интересы, является для нас безусловным приоритетом. Мы видим, что многие ребята после демобилизации возвращаются в свои дома, расположенные в сельской местности или в районах, где инфраструктура оставляет желать лучшего. Нередко они сталкиваются с отсутствием элементарных бытовых условий, что создает дополнительные трудности для их семей", - уточнил он.

Депутат сообщил, что предложения будут направлены в профильные министерства и ведомства для последующего включения в федеральные целевые программы.