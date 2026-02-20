Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали паранойей список требований Каллас к России
12:11 20.02.2026
В Госдуме назвали паранойей список требований Каллас к России
В Госдуме назвали паранойей список требований Каллас к России

Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал паранойей список "требований" главы евродипломатии Каи Каллас к России в рамках урегулирования украинского конфликта.
Каллас распространила среди государств-членов ЕС документ с требованиями к России по Украине, сообщило издание "Страна.ua". Список включают сокращение численности российских войск и их вывод из соседних стран. По данным издания EUobserver, документ также содержит намерение ЕС принудить Россию отказаться от международного признания новых регионов и Крыма.
"Очередной стартап от пионерки Каллас пробил очередное параноидальное дно", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его мнению, больший ущерб для европейской дипломатии уже не принести.
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Пушков назвал Каллас претендентом на премию за политическую бездарность
19 февраля, 17:02
 
