В Госдуме назвали паранойей список требований Каллас к России
2026-02-20T12:11:00+03:00
в мире
кайя каллас
россия
госдума рф
россия
Новости
ru-RU
в мире, кайя каллас, россия, госдума рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал паранойей список "требований" главы евродипломатии Каи Каллас к России в рамках урегулирования украинского конфликта.
Каллас распространила среди государств-членов ЕС документ с требованиями к России по Украине, сообщило издание "Страна.ua". Список включают сокращение численности российских войск и их вывод из соседних стран. По данным издания EUobserver, документ также содержит намерение ЕС принудить Россию отказаться от международного признания новых регионов и Крыма.
"Очередной стартап от пионерки Каллас пробил очередное параноидальное дно", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его мнению, больший ущерб для европейской дипломатии уже не принести.