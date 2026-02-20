СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал "воем на луну" от злости и политического бессилия список требований главы евродипломатии Каи Каллас к России.

Каллас распространила среди государств-членов ЕС документ с требованиями к России по Украине , сообщило издание " Страна.ua ". Список включает сокращение численности российских войск и их вывод из соседних стран. При этом, по данным издания EUobserver, документ также содержит намерение ЕС принудить Россию отказаться от международного признания новых регионов и Крыма

"Глава евродипломатии живет вне политики планеты Земля , демонстрируя не просто невежество, а полное отсутствие понимания происходящего в мире, "воя на луну" от злости и политического бессилия. Главный дипломат ЕС, видимо, заблудилась в трех соснах политической обстановки на планете", - сказал Белик

По его словам, Каллас до сих пор не понимает, что ЕС выпал из переговорного процесса.