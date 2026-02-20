https://ria.ru/20260220/gosduma-2075653844.html
Депутат Госдумы назвал "воем на луну" список требований Каллас к России
2026-02-20T06:25:00+03:00
2026-02-20T06:25:00+03:00
2026-02-20T06:25:00+03:00
в мире
россия
севастополь
украина
кайя каллас
дмитрий белик
евросоюз
госдума рф
россия
севастополь
украина
2026
Новости
ru-RU
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал "воем на луну" от злости и политического бессилия список требований главы евродипломатии Каи Каллас к России.
Каллас
распространила среди государств-членов ЕС
документ с требованиями к России
по Украине
, сообщило издание "Страна.ua
". Список включает сокращение численности российских войск и их вывод из соседних стран. При этом, по данным издания EUobserver, документ также содержит намерение ЕС принудить Россию отказаться от международного признания новых регионов и Крыма
.
"Глава евродипломатии живет вне политики планеты Земля
, демонстрируя не просто невежество, а полное отсутствие понимания происходящего в мире, "воя на луну" от злости и политического бессилия. Главный дипломат ЕС, видимо, заблудилась в трех соснах политической обстановки на планете", - сказал Белик
.
По его словам, Каллас до сих пор не понимает, что ЕС выпал из переговорного процесса.
"Кая Каллас, по сути, пишет письма на "деревню дедушке", а точнее, самой себе, потому что никто ее творчество всерьез не воспринимает", - сказал депутат.