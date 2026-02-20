Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы назвал "воем на луну" список требований Каллас к России - РИА Новости, 20.02.2026
06:25 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/gosduma-2075653844.html
Депутат Госдумы назвал "воем на луну" список требований Каллас к России
Депутат Госдумы назвал "воем на луну" список требований Каллас к России - РИА Новости, 20.02.2026
Депутат Госдумы назвал "воем на луну" список требований Каллас к России
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал "воем на луну" от злости и политического... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T06:25:00+03:00
2026-02-20T06:25:00+03:00
в мире
россия
севастополь
украина
кайя каллас
дмитрий белик
евросоюз
госдума рф
https://ria.ru/20260219/kallas-2075618421.html
https://ria.ru/20260220/gosduma-2075643109.html
россия
севастополь
украина
в мире, россия, севастополь, украина, кайя каллас, дмитрий белик, евросоюз, госдума рф, страна.ua
В мире, Россия, Севастополь, Украина, Кайя Каллас, Дмитрий Белик, Евросоюз, Госдума РФ, Страна.ua
Депутат Госдумы назвал "воем на луну" список требований Каллас к России

Депутат Белик назвал воем на луну список требований Каллас к России

© REUTERS / Liesa JohannssenКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Кая Каллас. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал "воем на луну" от злости и политического бессилия список требований главы евродипломатии Каи Каллас к России.
Каллас распространила среди государств-членов ЕС документ с требованиями к России по Украине, сообщило издание "Страна.ua". Список включает сокращение численности российских войск и их вывод из соседних стран. При этом, по данным издания EUobserver, документ также содержит намерение ЕС принудить Россию отказаться от международного признания новых регионов и Крыма.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В ЕС скептически относятся к требованиям Каллас к России, пишут СМИ
Вчера, 21:46
"Глава евродипломатии живет вне политики планеты Земля, демонстрируя не просто невежество, а полное отсутствие понимания происходящего в мире, "воя на луну" от злости и политического бессилия. Главный дипломат ЕС, видимо, заблудилась в трех соснах политической обстановки на планете", - сказал Белик.
По его словам, Каллас до сих пор не понимает, что ЕС выпал из переговорного процесса.
"Кая Каллас, по сути, пишет письма на "деревню дедушке", а точнее, самой себе, потому что никто ее творчество всерьез не воспринимает", - сказал депутат.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Депутат Госдумы сравнил Каллас со сбежавшей коброй
02:19
 
