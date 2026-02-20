Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили согласовывать оклады и премии топ-менеджеров с профсоюзами
04:11 20.02.2026 (обновлено: 04:37 20.02.2026)
В ГД предложили согласовывать оклады и премии топ-менеджеров с профсоюзами
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД предложили согласовывать оклады и премии топ-менеджеров с профсоюзами

Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили законодательно закрепить требование предварительного согласия профсоюзов при утверждении окладов, доплат, компенсаций и премий руководителям организаций.
Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали парламентарии Юрий Афонин, Алексей Куринный, Николай Коломейцев и Георгий Камнев.
Учитель на уроке - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Госдуме предложили в несколько раз повысить зарплату школьным учителям
15 января, 04:43
"Целью проекта федерального закона "О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка согласования установления заработной платы с профсоюзной организацией" является предоставление дополнительных гарантий защиты прав работников, а также увеличение реальной роли представительных органов работников", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроект обязывает работодателя получать предварительное согласие профсоюза при установлении любых элементов системы оплаты труда: тарифных ставок, окладов, компенсационных и стимулирующих выплат, включая премии и доплаты за работу в особых условиях. При отсутствии согласия между работодателем и профсоюзом по вопросам оплаты труда и премирования работодатель, согласно проекту, лишается права принимать соответствующие локальные нормативные акты.
В документах отмечается, что в случае принятия данного законопроекта будут расширены гарантии для работников, входящих в состав выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций.
Регистрация полиса ОСАГО онлайн - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Госдуме предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты
2 февраля, 17:26
Предложенные изменения устанавливают наличие обязательного предварительного согласия выборного профсоюзного органа при поощрении работодателем руководителя организации, изменение процедуры обжалования несогласия профсоюзного органа, которое работодатель сможет оспорить исключительно в судебном порядке, а также запрет на принятие локального акта работодателем, устанавливающего системы оплаты труда при недостижении согласия между работодателем и выборным органом первичной профсоюзной организации.
"Чтобы было, кому защищать трудящихся, закон должен защитить профсоюзы, а для этого - наделить их целым рядом работающих прав и гарантий", - сказал Афонин РИА Новости.
По его словам, закрытая система оплаты труда, когда, например, совет директоров, никого не спрашивая, может назначить управляющему компании семизначный оклад с огромными компенсациями и квартальными премиями, является несправедливой.
"Можно сколько угодно говорить о том, что компании, особенно частные, имеют право премировать свой топ-менеджмент так, как считают нужным. Но на практике это приводит лишь к колоссальному разрыву в доходах руководителей и их подчиненных. Поэтому мы разработали законопроект о поправках в трудовой кодекс, которые обяжут работодателя согласовывать с профсоюзом оклады и премии руководителей организаций. При этом оспорить несогласие профсоюза можно будет исключительно в судебном порядке", - подчеркнул депутат.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Госдуму внесут проект о ежегодной обязательной индексации зарплат
12 января, 00:02
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
