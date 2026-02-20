В Госдуме рассказали о новых правилах увольнения иностранных работников

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, который позволяет увольнять иностранных работников в случае, если регион ввел ограничения на их привлечение, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"С 1 марта 2026 года Трудовой кодекс дополняется новым основанием для прекращения трудового договора с иностранным гражданином. Это касается случаев, когда субъект РФ , действуя в рамках своих полномочий, устанавливает квоту или иное ограничение на привлечение иностранной рабочей силы, и работодатель обязан под это подстроиться", - сказал Нилов

Он напомнил, что с 2014 года регионы имеют право вводить такие ограничения для иностранцев, прибывающих по визе.

Однако, по словам политика, до сих пор трудовое законодательство не содержало прямой нормы, позволяющей расторгнуть договор по этому основанию, что создавало правовую коллизию для работодателей.

"Теперь ситуация урегулирована. Это создает правовую определенность и для бизнеса, и для иностранных работников, и для региональных властей, которые реализуют свою миграционную политику. Работодатель, выполняя требования региона, получает четкое законное основание для процедуры сокращения численности", - пояснил Нилов.

Глава думского комитета также отметил, что нарушение региональных квот уже сейчас влечет серьезную административную ответственность для компаний, вплоть до крупных штрафов и приостановки деятельности.