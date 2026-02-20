Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о новых правилах обучения медиков в России с 1 марта - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/gosduma-2075645915.html
В Госдуме рассказали о новых правилах обучения медиков в России с 1 марта
В Госдуме рассказали о новых правилах обучения медиков в России с 1 марта - РИА Новости, 20.02.2026
В Госдуме рассказали о новых правилах обучения медиков в России с 1 марта
С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о целевом обучении, который обяжет студентов-медиков, поступивших на такие места, отрабатывать в выдавшей квоту... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T03:19:00+03:00
2026-02-20T03:19:00+03:00
общество
россия
игорь антропенко (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251208/gosduma-2060469427.html
https://ria.ru/20250630/gosduma-2026184266.html
https://ria.ru/20260130/gosuslugi-2071115779.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, игорь антропенко (депутат), госдума рф
Общество, Россия, Игорь Антропенко (депутат), Госдума РФ
В Госдуме рассказали о новых правилах обучения медиков в России с 1 марта

РИА Новости: в России с 1 марта вступают в силу новые правила обучения медиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о целевом обучении, который обяжет студентов-медиков, поступивших на такие места, отрабатывать в выдавшей квоту организации, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко.
"Федеральный закон о целевом обучении вступает в силу 1 марта 2026 года. Ни для кого не секрет, что это закон, который ждут регионы, испытывающие кадровый голод системы здравоохранения. Что меняется? Теперь студенты медицинских и фармацевтических специальностей должны будут отработать в обязательном порядке в медицинской организации, выдавшей такую квоту. Важно, что это коснется только принятых на целевое обучение студентов", - сказал Антропенко.
Врачи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медикам и педагогам
8 декабря 2025, 01:35
По его словам, студенты, не выполнившие обязательства по отработке, должны будут вернуть расходы на обучение и оплатить штраф в двукратном размере. "Этот штраф был введен ввиду того, что были недобросовестные студенты, которые пользовались этой, назовем, беспроцентной рассрочкой, а потом просто возвращали эту сумму и шли по "своему пути". Сейчас они уже десять раз подумают. Ведь потенциальный работодатель уже подготовил для него место, да и просто на него рассчитывал. Такая же ответственность предусмотрена и для заказчика целевого договора, если не выполнены обязательства по трудоустройству", - уточнил парламентарий.
Он рассказал, что Минздрав определит перечень специальностей, для которых нужна отработка под руководством наставника, а срок отработки будет зависеть от специальности и места нахождения клиники, но не будет превышать трех лет.
Антропенко также сообщил, что выпускники с первичной, в том числе специализированной, аккредитацией должны работать под руководством наставника в клинике, которая оказывает помощь по программе госгарантий, а тот, кто заключил договор о целевом обучении, будет трудиться в организации, указанной в договоре, и только после этого специалисты смогут пройти периодическую аккредитацию.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Госдуму внесут проект о повышении выплат медикам в сельской местности
30 июня 2025, 00:57
Политик отметил, что правила не затронут тех, кто до 1 марта 2026 года завершил обучение или впервые прошел первичную аккредитацию. "Ординаторы-бюджетники будут заключать договор о целевом обучении до итоговой аттестации, а при отказе смогут продолжить обучение в платной ординатуре при наличии свободных мест. Кроме того, наконец-то появится обязательная система наставничества в этой отрасли, когда более опытные врачи берут под свое крыло молодого специалиста. Труд наставников будет оплачен, поскольку это дополнительное рабочее время", - подчеркнул он.
Антропенко пояснил, что новые правила не затронут граждан, которые были приняты на обучение по программам ординатуры до 1 марта 2026 года и с которыми заказчики расторгли договор о целевом обучении в одностороннем порядке. Кроме того, по его словам, под исключение попадают те, кто до этой даты был отчислен по своей инициативе, а затем восстановился на бюджетные места, а также переведенные на бюджетные места в период обучения.
"Кроме того, нормы не коснутся тех, кто был принят на обучение до 1 марта 2026 года и в период обучения был переведен на обучение по специальностям ординатуры на бюджетные места. И, соответственно, они не распространяются на граждан, которые были приняты до 1 марта 2026 года на обучение по специальностям ординатуры за счет бюджета, а также на тех, кто был принят до этой даты на обучение в пределах установленной квоты приема на целевое обучение, но заказчики отказались от заключения договора. На мой взгляд, это очень важный закон, потому что мы сразу получим специалистов, которые будут трудоустроены и у которых не будут требовать опыта работы после студенческой скамьи. Они сразу попадут в опытные руки практикующих врачей, которые уже на практике введут их в профессию", - сказал депутат.
Также Антропенко обратил внимание на то, что по данной норме Минздрав получает новое полномочие по выявлению максимального значения контрольных цифр приема в медицинские образовательные учреждения.
"При этом выпускник имеет возможность выбрать регион пребывания и конкретную медицинскую организацию. Есть в этом и обратная сторона медали: скорее всего, более успешные студенты будут выбирать более экономически успешные регионы и медицинские организации, поэтому регионам надо будет побороться за "своего врача" и предлагать всевозможные федеральные и региональные программы, чтобы привлечь талантливых специалистов", - подытожил он.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Депутат Госдумы рассказала о новом формате справки об инвалидности
30 января, 03:19
 
ОбществоРоссияИгорь Антропенко (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала