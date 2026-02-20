Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы сравнил Каллас со сбежавшей коброй - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/gosduma-2075643109.html
Депутат Госдумы сравнил Каллас со сбежавшей коброй
Депутат Госдумы сравнил Каллас со сбежавшей коброй - РИА Новости, 20.02.2026
Депутат Госдумы сравнил Каллас со сбежавшей коброй
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал главу евродипломатии Каю Каллас, выдвинувшую список требований к России,... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T02:19:00+03:00
2026-02-20T02:19:00+03:00
россия
украина
республика крым
кайя каллас
михаил шеремет
евросоюз
госдума рф
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074634283_170:416:3072:2048_1920x0_80_0_0_663947808ce95506cf535fa0cc72b19e.jpg
https://ria.ru/20260211/gosduma-2073755108.html
https://ria.ru/20251127/kallas-2057904123.html
россия
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074634283_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_079b522ab0d6bd70a8b9a3f5f9190050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, республика крым, кайя каллас, михаил шеремет, евросоюз, госдума рф, страна.ua
Россия, Украина, Республика Крым, Кайя Каллас, Михаил Шеремет, Евросоюз, Госдума РФ, Страна.ua
Депутат Госдумы сравнил Каллас со сбежавшей коброй

Депутат Шеремет сравнил Каллас со сбежавшей коброй

© REUTERS / Liesa JohannssenКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал главу евродипломатии Каю Каллас, выдвинувшую список требований к России, токсичным политиком, и сравнил её со сбежавшей от факира коброй.
Каллас распространила среди государств-членов ЕС документ с требованиями к России по Украине, сообщило издание "Страна.ua". Список включает сокращение численности российских войск и их вывод из соседних стран. При этом, по данным издания EUobserver, документ также содержит намерение ЕС принудить Россию отказаться от международного признания новых регионов и Крыма.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Госдуме назвали список требований Каллас к России филькиной грамотой
11 февраля, 19:39
"Каллас снова делает свойственные ей агрессивные выпады, брызжа с трибун ЕС ядовитой слюной в сторону миролюбивой России. Очень напоминает кобру, сбежавшую из холщового мешка утратившего бдительность факира", - сказал Шеремет.
По его словам, Каллас стала смертельно опасной и токсичной для всего европейского сообщества.
"Такие, как Каллас, должны быть изолированы от здравомыслящих дружелюбных людей", - подчеркнул депутат.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Госдуме призвали Каллас прекратить диктовать условия России
27 ноября 2025, 08:29
 
РоссияУкраинаРеспублика КрымКайя КалласМихаил ШереметЕвросоюзГосдума РФСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала