Депутат Госдумы сравнил Каллас со сбежавшей коброй

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал главу евродипломатии Каю Каллас, выдвинувшую список требований к России, токсичным политиком, и сравнил её со сбежавшей от факира коброй.

Каллас распространила среди государств-членов ЕС документ с требованиями к России по Украине , сообщило издание " Страна.ua ". Список включает сокращение численности российских войск и их вывод из соседних стран. При этом, по данным издания EUobserver, документ также содержит намерение ЕС принудить Россию отказаться от международного признания новых регионов и Крыма

"Каллас снова делает свойственные ей агрессивные выпады, брызжа с трибун ЕС ядовитой слюной в сторону миролюбивой России. Очень напоминает кобру, сбежавшую из холщового мешка утратившего бдительность факира", - сказал Шеремет

По его словам, Каллас стала смертельно опасной и токсичной для всего европейского сообщества.