В Госдуме предложили дать участникам СВО выходной день для диспансеризации
20.02.2026
В Госдуме предложили дать участникам СВО выходной день для диспансеризации
В Госдуме предложили дать участникам СВО выходной день для диспансеризации
Депутаты Госдумы предложили дать ветеранам боевых действий и участникам СВО право на один оплачиваемый выходной день в году для прохождения диспансеризации
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили дать участникам СВО выходной день для диспансеризации

Нилов предложил дать участникам СВО выходной день для диспансеризации

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили дать ветеранам боевых действий и участникам СВО право на один оплачиваемый выходной день в году для прохождения диспансеризации с сохранением рабочего места.
Соответствующий законопроект был направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов проекта стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Госдума приняла закон об отпуске для ветеранов СВО до 35 дней
17 февраля, 14:25
"Изменения, предлагаемые законопроектом "О внесении изменений в статью 1851 Трудового кодекса Российской Федерации", направлены на устранение данного пробела путем предоставления ветеранам боевых действий и участникам специальной военной операции права на один оплачиваемый выходной день в году для прохождения диспансеризации. Рабочее место (должность) работника при этом сохраняются", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, работникам, ставшим инвалидами вследствие полученных в ходе специальной военной операции ранений и заболеваний, предлагается ежегодно предоставлять для прохождения диспансеризации два оплачиваемых дня с сохранением за ними рабочего места.
Также законопроект содержит правовой механизм, исключающий необоснованное суммирование оплачиваемых рабочих дней для проверки состояния здоровья в случаях, когда работник одновременно относится к нескольким категориям, имеющим право на освобождение от работы для прохождения диспансеризации. Это, по мнению авторов, обеспечивает соблюдение баланса интересов работника и работодателя, предотвращает злоупотребление правом со стороны работника.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Госдума освободила волонтеров СВО от уплаты госпошлины при замене паспорта
17 февраля, 14:13
В документах отмечается, что статья 1851 ТК РФ посвящена регулированию гарантий работникам при прохождении диспансеризации, и по общему правилу работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы и среднего заработка.
При этом уточняется, что работники, достигшие 40 лет, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, а предпенсионеры и пенсионеры - на два рабочих дня один раз в год с такими же условиями.
Таким образом, как подчеркнули авторы проекта, действующее правовое регулирование устанавливает дифференцированный подход к прохождению диспансеризации преимущественно в зависимости от возраста работника, что не в полной мере учитывает особые потребности ветеранов боевых действий и участников СВО.
"Некоторые травмы и заболевания достаточно коварны - выявляются не сразу, а их последствия могут оказывать влияние на организм спустя много лет. И здесь очень важно в постоянном режиме следить за состоянием на регулярной основе", - сказал Нилов РИА Новости.
Он отметил, что, к сожалению, диспансеризация сегодня не учитывает особенностей военной службы и нужд ветеранов боевых действий.
"Им может быть значительно меньше сорока лет - а закон только с этого времени предусматривает выходной для работников, проходящих медицинских специалистов. А инвалидам боевых действий нужно даже больше времени на комплексный медосмотр. Всё это учитывает предлагаемый законопроект и предлагает зафиксирвать для наших бойцов особые условия прохождения диспансеризации, чтобы обеспечить сохранение их здоровья и работоспособность на долгие годы", - добавил депутат.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Госдуму внесли проекты о расширении социальных гарантий участников СВО
12 февраля, 16:41
 
