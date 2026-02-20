В Госдуме предложили установить камеры видеонаблюдения на детских площадках

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили установить камеры видеонаблюдения на детских площадках при реализации программ по оборудованию дворов системами видеонаблюдения.

Соответствующее обращение на имя главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность нормативного закрепления приоритетной установки камер видеонаблюдения на детских площадках при реализации муниципальных и региональных программ по оборудованию дворовых территорий системами видеонаблюдения", - говорится в обращении.