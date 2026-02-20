Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили установить камеры видеонаблюдения на детских площадках
00:29 20.02.2026
В Госдуме предложили установить камеры видеонаблюдения на детских площадках
В Госдуме предложили установить камеры видеонаблюдения на детских площадках - РИА Новости, 20.02.2026
В Госдуме предложили установить камеры видеонаблюдения на детских площадках
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили установить камеры видеонаблюдения на детских площадках... РИА Новости, 20.02.2026
В Госдуме предложили установить камеры видеонаблюдения на детских площадках

Даванков предложил установить камеры видеонаблюдения на детских площадках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили установить камеры видеонаблюдения на детских площадках при реализации программ по оборудованию дворов системами видеонаблюдения.
Соответствующее обращение на имя главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность нормативного закрепления приоритетной установки камер видеонаблюдения на детских площадках при реализации муниципальных и региональных программ по оборудованию дворовых территорий системами видеонаблюдения", - говорится в обращении.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит повысить безопасность детей во дворах, усилить профилактику правонарушений и актов вандализма, а также повысить доверие граждан к программам видеонаблюдения как к инструменту защиты их прав.
