В Госдуме предложили установить камеры видеонаблюдения на детских площадках
2026-02-20T00:29:00+03:00
2026-02-20T00:29:00+03:00
2026-02-20T00:29:00+03:00
общество
госдума рф
Новости
ru-RU
общество, госдума рф
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили установить камеры видеонаблюдения на детских площадках при реализации программ по оборудованию дворов системами видеонаблюдения.
Соответствующее обращение на имя главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность нормативного закрепления приоритетной установки камер видеонаблюдения на детских площадках при реализации муниципальных и региональных программ по оборудованию дворовых территорий системами видеонаблюдения", - говорится в обращении.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит повысить безопасность детей во дворах, усилить профилактику правонарушений и актов вандализма, а также повысить доверие граждан к программам видеонаблюдения как к инструменту защиты их прав.