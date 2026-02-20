С экс-главы военного мемориала потребовали взыскать полмиллиарда рублей

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Красногорский городской суд Подмосковья рассмотрит иск о взыскании более полумиллиарда рублей с бывшего руководителя Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Вячеслава Филиппова и иных лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В Красногорский городской суд Московской области поступило исковое заявление к бывшему руководителю ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Филиппову В.С., бенефициару ООО "ПСС" Суворову О.В. и иным лицам о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств, полученных в нарушение законодательства о противодействии коррупции", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что поводом для обращения в суд послужили сведения о несоблюдении Филипповым и Суворовым предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. Данные были выявлены Генеральной прокуратурой Российской Федерации при осуществлении надзора за расследованием Следственным комитетом России уголовного дела по обвинению указанных выше лиц в присвоении вверенного имущества, получении и даче взяток в составе организованной группы и в особо крупном размере.
Заявлено требование о взыскании солидарно с ответчиков в пользу Российской Федерации 510,6 миллиона рублей как суммы излишнего дохода, незаконно полученного в результате заключения в 2020-2024 годах контрактов и договоров с ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России, добавили в пресс-службе.
