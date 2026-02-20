С экс-главы военного мемориала потребовали взыскать полмиллиарда рублей

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Красногорский городской суд Подмосковья рассмотрит иск о взыскании более полумиллиарда рублей с бывшего руководителя Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Вячеслава Филиппова и иных лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Заявлено требование о взыскании солидарно с ответчиков в пользу Российской Федерации 510,6 миллиона рублей как суммы излишнего дохода, незаконно полученного в результате заключения в 2020-2024 годах контрактов и договоров с ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России, добавили в пресс-службе.