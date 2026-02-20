Рейтинг@Mail.ru
"Победить на поле боя". В Германии сделали неожиданное заявление о России
16:12 20.02.2026 (обновлено: 16:27 20.02.2026)
"Победить на поле боя". В Германии сделали неожиданное заявление о России
"Победить на поле боя". В Германии сделали неожиданное заявление о России
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер признал невозможным военное решение конфликта на Украине и призвал к урегулированию... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:12:00+03:00
2026-02-20T16:27:00+03:00
"Победить на поле боя". В Германии сделали неожиданное заявление о России

Премьер Саксонии Кречмер: Россию невозможно победить на поле боя

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты бундесвера. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер признал невозможным военное решение конфликта на Украине и призвал к урегулированию дипломатическим путем, его слова приводит издание Berliner Zeitung.
"Россию нельзя победить на поле боя. Именно поэтому дипломатия так важна", — сказал он.
По его словам, история и внешняя политика показывают, что даже в условиях конфликта каналы диалога должны оставаться открытыми.
Мерц сделал резкое заявление о Путине
19 февраля, 17:33
Мерц сделал резкое заявление о Путине
19 февраля, 17:33
Накануне федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что боевые действия на Украине завершатся после того, как одна из сторон конфликта будет сильно истощена. Он также признал, что не рассчитывает на скорое урегулирование путем переговоров.
В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются. Он отметил, что гарантии безопасности, которые Европа сейчас рассматривает в качестве приоритета урегулирования вокруг Украины, сформулировали конкретно против России. По словам министра, это означает, что Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и "будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз".
В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по Украине. Песков отметил, что подавляющее большинство точек зрения, которые выражаются в европейских столицах, больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования.
Европа хочет видеть уступки со стороны России, заявила Каллас
Вчера, 15:38
Европа хочет видеть уступки со стороны России, заявила Каллас
Вчера, 15:38
 
