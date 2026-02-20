https://ria.ru/20260220/general-2075746021.html
Генералу Муминджанову запросили 12 лет колонии по делу о взятке
Генералу Муминджанову запросили 12 лет колонии по делу о взятке - РИА Новости, 20.02.2026
Генералу Муминджанову запросили 12 лет колонии по делу о взятке
Прокурор запросил 12 лет лишения свободы генералу Валерию Муминджанову, обвиняемому в получении взятки в размере 20 миллионов рублей, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 20.02.2026
ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Прокурор запросил 12 лет лишения свободы генералу Валерию Муминджанову, обвиняемому в получении взятки в размере 20 миллионов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из Воронежского гарнизонного военного суда.
"Признать Муминджанова Валерия Эркиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ
, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере двукратной суммы взятки в размере 37 миллионов 100 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распределительных, административно-хозяйственных полномочий, на срок 9 лет", — сказал государственный обвинитель.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму около 20 миллионов рублей.