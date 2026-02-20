"Црвена Звезда" обыграла "Лилль" в матче плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сербская "Црвена Звезда" на выезде обыграла французский "Лилль" в первом матче стыкового раунда плей-офф за выход в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в коммуне Вильнёв-д'Аск, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых отличился Франклин Тебо (45+1).