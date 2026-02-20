https://ria.ru/20260220/futbol-2075657510.html
"Црвена Звезда" обыграла "Лилль" в матче плей-офф Лиги Европы
"Црвена Звезда" обыграла "Лилль" в матче плей-офф Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
"Црвена Звезда" обыграла "Лилль" в матче плей-офф Лиги Европы
Сербская "Црвена Звезда" на выезде обыграла французский "Лилль" в первом матче стыкового раунда плей-офф за выход в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
