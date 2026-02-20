Рейтинг@Mail.ru
"Црвена Звезда" обыграла "Лилль" в матче плей-офф Лиги Европы
20.02.2026
01:08 20.02.2026 (обновлено: 07:35 20.02.2026)
"Црвена Звезда" обыграла "Лилль" в матче плей-офф Лиги Европы
"Црвена Звезда" обыграла "Лилль" в матче плей-офф Лиги Европы
Сербская "Црвена Звезда" на выезде обыграла французский "Лилль" в первом матче стыкового раунда плей-офф за выход в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
"Црвена Звезда" обыграла "Лилль" в матче плей-офф Лиги Европы

"Црвена Звезда" победила "Лилль" в первом матче плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сербская "Црвена Звезда" на выезде обыграла французский "Лилль" в первом матче стыкового раунда плей-офф за выход в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в коммуне Вильнёв-д'Аск, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых отличился Франклин Тебо (45+1).
Ответный матч команд пройдет 26 февраля в Белграде.
Результаты остальных матчей дня:
"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия) - 2:1;
"Панатинаикос" (Греция) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) - 2:2;
"Селтик" (Шотландия) - "Штутгарт" (Германия) - 1:4.
