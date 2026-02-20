Рейтинг@Mail.ru
ФСБ ликвидировала семь украинских диверсантов у Димитрова
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 20.02.2026
ФСБ ликвидировала семь украинских диверсантов у Димитрова
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
РИА Новости
2026
Новости
РИА Новости
безопасность, россия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ ликвидировала семь украинских диверсантов у Димитрова

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России уничтожило семь украинских диверсантов у Димитрова при попытке обхода российских штурмовиков, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Бойцы ФСБ выследили и уничтожили 7 украинских террористов, которые пытались обойти российские штурмовые группы и нанести по ним удар с тыла", - говорится в сообщении.
О полном освобождении Димитрова было объявлено 27 декабря 2025 года.
В России вынесли приговор четырем украинским диверсантам
9 сентября 2025, 09:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
