ФСБ ликвидировала семь украинских диверсантов у Димитрова
ФСБ ликвидировала семь украинских диверсантов у Димитрова - РИА Новости, 20.02.2026
ФСБ ликвидировала семь украинских диверсантов у Димитрова
Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России уничтожило семь украинских диверсантов у Димитрова при попытке обхода... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
донецкая народная республика
2026
ФСБ ликвидировала семь украинских диверсантов у Димитрова
Бойцы ФСБ ликвидировали семь украинских диверсантов у Димитрова в ДНР