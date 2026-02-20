Мерц назвал решение об увеличении оборонных расходов верным

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает своим самым тяжелым, но верным решение об увеличении расходов на оборону Германии за счет новых заимствований.

В прошлом году немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.