Мерц назвал решение об увеличении оборонных расходов верным - РИА Новости, 20.02.2026
16:32 20.02.2026
Мерц назвал решение об увеличении оборонных расходов верным
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает своим самым тяжелым, но верным решение об увеличении расходов на оборону Германии за счет новых заимствований.
© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает своим самым тяжелым, но верным решение об увеличении расходов на оборону Германии за счет новых заимствований.
"Первое решение этого федерального правительства заключалось в значительном увеличении оборонных расходов до 5 процентов от нашего ВВП... Я прекрасно осознаю, что для многих, в том числе и для меня, решение о новых заимствованиях стало тяжёлым. Я хочу, чтобы вы все это знали. Для меня оно тоже было непростым. Пожалуй, это решение стало самым трудным за последние 12 месяцев... До сегодняшнего дня я убежден, что это решение было правильным", - заявил Мерц на партийном съезде в Штутгарте. Трансляцию съезда ведет телеканал Phoenix.
Съезд ХДС проходит с 20 по 21 февраля в Штутгарте, среди делегатов присутствует в том числе экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. В программе, среди прочего, значится проведение выборов председателя партии. Мерц выдвинул свою кандидатуру в расчете на переизбрание.
В прошлом году немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
В Гааге 24-25 июня 2025 года прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов организации к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону, из которых 3,5% - это непосредственные оборонные расходы, а 1,5% - связанные с безопасностью инвестиции.
Мерц заявил о возникновении порядка великих держав
