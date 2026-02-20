https://ria.ru/20260220/fortifikatsii-2075805149.html
Подрядчик Воловиков получил срок по делу о курских фортификациях
Подрядчик Воловиков получил срок по делу о курских фортификациях - РИА Новости, 20.02.2026
Подрядчик Воловиков получил срок по делу о курских фортификациях
Суд назначил 8,5 лет лишения свободы по делу о хищениях возводившему фортификационные сооружения в Курской области директору строительной фирмы "КТК Сервис"... РИА Новости, 20.02.2026
происшествия
курская область
курская область
происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
Подрядчик Воловиков получил срок по делу о курских фортификациях
Подрядчик Воловиков получил 8,5 года колонии по делу о курских фортификациях
КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Суд назначил 8,5 лет лишения свободы по делу о хищениях возводившему фортификационные сооружения в Курской области директору строительной фирмы "КТК Сервис" Андрею Воловикову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее в ходе судебных прений обвинение просило назначить Воловикову наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 лет и штрафом в размере миллиона рублей.
"Признать виновным (Воловикова - ред.)в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ
и назначить ему наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей со взысканием в доход федерального бюджета, с ограничением свободы на один год", - сказали в суде.
Также Воловикову запретили заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере заключения и исполнения государственных контрактов на два года. Он останется под стражей до вступления приговора в силу.
Суд зачел осужденному в срок наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей с 14 апреля 2025 года из расчета один день за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Курский суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются бывший гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин
, его заместитель Игорь Грабин, второй заместитель и бывший гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Воловиков.