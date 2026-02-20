Подрядчик Воловиков получил срок по делу о курских фортификациях

КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Суд назначил 8,5 лет лишения свободы по делу о хищениях возводившему фортификационные сооружения в Курской области директору строительной фирмы "КТК Сервис" Андрею Воловикову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее в ходе судебных прений обвинение просило назначить Воловикову наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 лет и штрафом в размере миллиона рублей.

"Признать виновным (Воловикова - ред.)в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей со взысканием в доход федерального бюджета, с ограничением свободы на один год", - сказали в суде.

Также Воловикову запретили заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере заключения и исполнения государственных контрактов на два года. Он останется под стражей до вступления приговора в силу.

Суд зачел осужденному в срок наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей с 14 апреля 2025 года из расчета один день за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.