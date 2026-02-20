https://ria.ru/20260220/ferrosplavnaja-1-2075632020.html
МАГАТЭ: сроки ремонта линии "Ферросплавная-1" неизвестны
Сроки проведения необходимых ремонтных работ на отключенной от ЗАЭС линии "Ферросплавная-1" пока неизвестны, заявило МАГАТЭ.
ВЕНА, 19 фев - РИА Новости. Сроки проведения необходимых ремонтных работ на отключенной от ЗАЭС линии "Ферросплавная-1" пока неизвестны, заявило МАГАТЭ.
Как сообщило агентство, резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 10 февраля, предположительно из-за военной активности.
"Сроки проведения необходимых ремонтных работ пока неизвестны", - говорится в заявлении.