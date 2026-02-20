Рейтинг@Mail.ru
ФАС проверит УК на навязывание определенных видов счетчиков - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/fas-2075685450.html
ФАС проверит УК на навязывание определенных видов счетчиков
ФАС проверит УК на навязывание определенных видов счетчиков - РИА Новости, 20.02.2026
ФАС проверит УК на навязывание определенных видов счетчиков
Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) проверит навязывание гражданам определенных видов счетчиков со стороны управляющих компаний и ресурсоснабжающих... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:47:00+03:00
2026-02-20T10:47:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064335917_0:68:3072:1795_1920x0_80_0_0_ee83285ad5cf7ebd103b880d3b716172.jpg
https://ria.ru/20260218/zhkkh-2075144533.html
https://ria.ru/20260216/zhkkh-2074584638.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064335917_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73bd94c5003aa5a1cad31970ba3f217f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
ФАС проверит УК на навязывание определенных видов счетчиков

ФАС проверит навязывание россиянам определенных видов счетчиков со стороны УК

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСчетчик учета воды в квартире
Счетчик учета воды в квартире - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Счетчик учета воды в квартире. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) проверит навязывание гражданам определенных видов счетчиков со стороны управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, сообщило ведомство.
"ФАС проверит навязывание гражданам определенных видов счетчиков со стороны ресурсоснабжающих организаций. Служба продолжает контроль необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги. В ведомство поступили обращения граждан о том, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации навязывают им установку индивидуальных показателей учета (ИПУ) холодного и горячего водоснабжения от конкретного производителя", - говорится в сообщении.
Счет на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Глава ФАС ответил на вопрос об изменениях тарифов ЖКХ с 1 января
18 февраля, 11:17
При этом, в случае отказа от их установки, организации производят начисления по нормативам, которые устанавливаются региональным органом власти, а не по фактическому объему потребления ресурса, который может быть значительно ниже нормативных показаний. В результате гражданам могут приходить счета с повышенными показателями потребления воды.
Отмечается, что ведомство "проанализирует экономическую обоснованность" тарифов из-за поступивших обращений граждан и появления в СМИ оснований для проведения контрольно-надзорных мероприятий.
Подчеркивается, что соответствующее поручение о проведении проверок ФАС направит во все территориальные органы службы.
"При этом ФАС России отмечает необходимость установки индивидуальных приборов учета воды в соответствии с действующим законодательством для снижения платежей в квитанции и контроля потребления ресурса", - добавило ведомство.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Госдуме предложили ввести мораторий на размер тарифов ЖКХ
16 февраля, 04:18
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала