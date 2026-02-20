ФАС проверит УК на навязывание определенных видов счетчиков

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) проверит навязывание гражданам определенных видов счетчиков со стороны управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, сообщило ведомство.
"ФАС проверит навязывание гражданам определенных видов счетчиков со стороны ресурсоснабжающих организаций. Служба продолжает контроль необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги. В ведомство поступили обращения граждан о том, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации навязывают им установку индивидуальных показателей учета (ИПУ) холодного и горячего водоснабжения от конкретного производителя", - говорится в сообщении.
Глава ФАС ответил на вопрос об изменениях тарифов ЖКХ с 1 января
18 февраля, 11:17
При этом, в случае отказа от их установки, организации производят начисления по нормативам, которые устанавливаются региональным органом власти, а не по фактическому объему потребления ресурса, который может быть значительно ниже нормативных показаний. В результате гражданам могут приходить счета с повышенными показателями потребления воды.
Отмечается, что ведомство "проанализирует экономическую обоснованность" тарифов из-за поступивших обращений граждан и появления в СМИ оснований для проведения контрольно-надзорных мероприятий.
Подчеркивается, что соответствующее поручение о проведении проверок ФАС направит во все территориальные органы службы.
"При этом ФАС России отмечает необходимость установки индивидуальных приборов учета воды в соответствии с действующим законодательством для снижения платежей в квитанции и контроля потребления ресурса", - добавило ведомство.
В Госдуме предложили ввести мораторий на размер тарифов ЖКХ
16 февраля, 04:18