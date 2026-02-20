Рейтинг@Mail.ru
Никто не хочет видеть Украину в Евросоюзе, считает политолог - РИА Новости, 20.02.2026
13:41 20.02.2026
Никто не хочет видеть Украину в Евросоюзе, считает политолог
Никто не хочет видеть Украину в Евросоюзе, считает политолог

Данилин: страны ЕС будут использовать отговорки, чтобы не пустить Киев в ЕС

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ни одна страна ЕС не хочет видеть Украину в Евросоюзе и будет использовать любые отговорки, чтобы не пустить Киев в объединение, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог Павел Данилин.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
"Я думаю, что никто не хочет увидеть Украину внутри Евросоюза, и все будут использовать любые отговорки, то Словакия вперед выступит, то Венгрия, то еще что-нибудь, чтобы не принимать Украину в ЕС. Даже Кая Каллас заявляла, что Украина в ближайшее время в Евросоюз не вступит", - сказал Данилин.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
МИД прокомментировал отказ Каллас назвать сроки вступления Украины в ЕС
18 февраля, 13:30
18 февраля, 13:30
 
В миреУкраинаКиевСловакияПавел ДанилинКайя КалласЕвросоюз
 
 
