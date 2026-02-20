Никто не хочет видеть Украину в Евросоюзе, считает политолог

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ни одна страна ЕС не хочет видеть Украину в Евросоюзе и будет использовать любые отговорки, чтобы не пустить Киев в объединение, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог Павел Данилин.