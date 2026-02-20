Рейтинг@Mail.ru
"Побили все рекорды". Европа призналась, почему не хочет мира на Украине
08:00 20.02.2026
"Побили все рекорды". Европа призналась, почему не хочет мира на Украине
"Побили все рекорды". Европа призналась, почему не хочет мира на Украине
"Побили все рекорды". Европа призналась, почему не хочет мира на Украине

Кнутов: Европа не настроена на мир на Украине из-за прибылей ВПК и коррупции

© AP Photo / Thomas KrychВладимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Thomas Krych
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Запад не скрывает, что настаивает на продолжении украинского конфликта. Премьер Британии Кир Стармер и другие европейские лидеры не желают рисковать планами, сулящими им небывалую выгоду, ради которой они готовы мириться даже с недовольством США. Почему мир для них опасен — в материале РИА Новости.

Ставка на силу

Как отмечал госсекретарь США Марко Рубио, конфликт на Украине — один из немногих, "когда некоторые представители международного сообщества осуждают попытки положить конец войне".
© AP Photo / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио прибывает в Мюнхен для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио
Среди открытых противников мира — председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. Еще год назад он заявил: "Пока Украина воюет, Европа в безопасности". Якобы после завершения конфликта угроза европейцам усилится.
В этом году Ишингер повторил те же тезисы. В Мюнхене его поддержал Стармер, намекнувший, что прекращение огня Западу невыгодно. Вместо мира глава британского кабмина предлагает затяжное противостояние, призывает союзников вооружаться, а западное общество "не считать войну чем-то отдаленным".
Европа должна перейти от чрезмерной зависимости от США и "проложить путь к суверенному сдерживанию и жесткой силе", подчеркнул он. И обозначил роль Лондона. По его словам, на британские компании уже приходится более четверти европейской военно-промышленной базы, а ВПК большинства остальных стран "фрагментирован, затянут в планирование и долгие механизмы закупок".
Канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Обиделся и мстит. Мерц отвернулся от Макрона из-за антироссийского провала
17 февраля, 08:00

Бенефициары нестабильности

С 2022-го по 2025-й Британия поставила Украине 500 тысяч единиц боеприпасов на сумму более миллиарда долларов. Только по одному из прошлогодних пакетов помощи оборонная компания Babcock получила многомиллионный контракт с ВСУ на обучение боевиков обслуживанию военной техники. А один из ведущих концернов BAE Systems — почти двадцать миллионов за ремонт артиллерийских систем Archer.
© Фото : Crown copyright 2022Военнослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Crown copyright 2022
Военнослужащие Украины и Великобритании
Но им все же далеко до немецкого концерна Rheinmetall, прибыль которого, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2024-м взлетела на 46,6%.
Глава концерна Армин Паппергер недавно признался, что не рассчитывает на окончание боевых действий на Украине в 2026-м и готов отправить ВСУ еще больше вооружений, включая средства ПВО, танки, беспилотники и боеприпасы.
Заводы Паппергера уже производят больше снарядов, чем предусмотрено в заключенных с Киевом контрактах. Однако, как выяснилось, некоторые сферы производства сдерживает недостаток финансирования. Поэтому глава Rheinmetall призывает правительство к увеличению помощи киевскому режиму.
© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц успокоил его: он не верит в российско-украинские переговоры. По его мнению, война закончится, только когда одна из сторон исчерпает все ресурсы. А Киеву благодаря союзникам это никак не грозит.
В Rheinmetall к 2030-му рассчитывают на пятикратный рост оборота — до пятидесяти миллиардов долларов. Недавно Паппергер открыл новый завод в Нижней Саксонии. К 2027-му это предприятие станет крупнейшим по выпуску боеприпасов в Европе: 350 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год.

Тотальное банкротство

Как подсчитали в SIPRI, в 2024-м ценой жизни десятков тысяч украинцев 23 оборонных предприятия Европы увеличили общий годовой доход на 13% — до ста пятидесяти миллиардов долларов.
© AP Photo / Martin MeissnerНемецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере
Немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере
"Практически все европейские военные производители сейчас зарабатывают просто огромнейшие деньги на конфликте и, естественно, от этого отказываться не хотят. В прошлом году Британия получила рекордную прибыль от экспорта оружия — 27 миллиардов долларов. У них такой никогда не было. У Франции, Польши и Италии тоже колоссальные доходы", — отмечает военный эксперт Юрий Кнутов.
И добавляет: европейцы также опасаются, что мир на Украине прикроет им возможность реализовывать коррупционные схемы на военных поставках.
"Единственная страна в Евросоюзе, где легализована криптовалюта, — Эстония. Через нее идет помощь Киеву. То есть там отмывают деньги и распределяют по счетам коррупционеров — тем же Урсуле фон дер Ляйен и Кае Каллас. Причем Каллас выполняет роль "решалы", если возникают какие-то проблемы, связанные с откатами из Эстонии и использованием цифровых валют", — поясняет Кнутов.
© AP Photo / Virginia MayoУрсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
Военная промышленность осталась единственной отраслью в Европе, которая продолжает развиваться. Однако, как подчеркнул заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов, позиция европейцев объясняется и политическими причинами.
"Мир на Украине без поражения России будет демонстрацией слабости Запада и провала его стратегического курса. За эту ошибку предъявят счет: зачем тогда ЕС погрузился в серьезный энергетический кризис? Ради чего просел уровень жизни и повысились цены буквально на все? Они боятся, что на этом фоне им на смену придут национально-ориентированные партии. В то время как раздувание мнимой российской угрозы позволяет действовать недемократическими методами, посягая на свободу слова и манипулируя политическими процессами", — говорит собеседник РИА Новости.
Политическое и финансовое банкротство Европы едва ли компенсируют раздутые военные бюджеты и разбогатевший на Украине ВПК. Поэтому единственный выход для Мерца, Стармера и прочих европейских лидеров — попытки сорвать мирный процесс всеми возможными способами.
Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Момент наступил". Запад хочет заманить Россию в опасную ловушку
20 января, 08:00
 
ЕвропаУкраинаСШАВольфганг ИшингерКир СтармерВооруженные силы УкраиныBAE SystemsФридрих МерцRheinmetall AG
 
 
