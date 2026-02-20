Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото

© AP Photo / Thomas Krych Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне

"Побили все рекорды". Европа призналась, почему не хочет мира на Украине

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Запад не скрывает, что настаивает на продолжении украинского конфликта. Премьер Британии Кир Стармер и другие европейские лидеры не желают рисковать планами, сулящими им небывалую выгоду, ради которой они готовы мириться даже с недовольством США. Почему мир для них опасен — в материале РИА Новости.

Ставка на силу

Как отмечал госсекретарь США Марко Рубио, конфликт на Украине — один из немногих, "когда некоторые представители международного сообщества осуждают попытки положить конец войне".

© AP Photo / Alex Brandon Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo / Alex Brandon Госсекретарь США Марко Рубио

Среди открытых противников мира — председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. Еще год назад он заявил: "Пока Украина воюет, Европа в безопасности". Якобы после завершения конфликта угроза европейцам усилится.

В этом году Ишингер повторил те же тезисы. В Мюнхене его поддержал Стармер, намекнувший, что прекращение огня Западу невыгодно. Вместо мира глава британского кабмина предлагает затяжное противостояние, призывает союзников вооружаться, а западное общество "не считать войну чем-то отдаленным".

Европа должна перейти от чрезмерной зависимости от США и "проложить путь к суверенному сдерживанию и жесткой силе", подчеркнул он. И обозначил роль Лондона. По его словам, на британские компании уже приходится более четверти европейской военно-промышленной базы, а ВПК большинства остальных стран "фрагментирован, затянут в планирование и долгие механизмы закупок".

Бенефициары нестабильности

С 2022-го по 2025-й Британия поставила Украине 500 тысяч единиц боеприпасов на сумму более миллиарда долларов. Только по одному из прошлогодних пакетов помощи оборонная компания Babcock получила многомиллионный контракт с ВСУ на обучение боевиков обслуживанию военной техники. А один из ведущих концернов BAE Systems — почти двадцать миллионов за ремонт артиллерийских систем Archer.

Но им все же далеко до немецкого концерна Rheinmetall, прибыль которого, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2024-м взлетела на 46,6%.

Глава концерна Армин Паппергер недавно признался, что не рассчитывает на окончание боевых действий на Украине в 2026-м и готов отправить ВСУ еще больше вооружений, включая средства ПВО, танки, беспилотники и боеприпасы.

Заводы Паппергера уже производят больше снарядов, чем предусмотрено в заключенных с Киевом контрактах. Однако, как выяснилось, некоторые сферы производства сдерживает недостаток финансирования. Поэтому глава Rheinmetall призывает правительство к увеличению помощи киевскому режиму.

© AP Photo / Martin Meissner Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall © AP Photo / Martin Meissner Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц успокоил его: он не верит в российско-украинские переговоры. По его мнению, война закончится, только когда одна из сторон исчерпает все ресурсы. А Киеву благодаря союзникам это никак не грозит.

В Rheinmetall к 2030-му рассчитывают на пятикратный рост оборота — до пятидесяти миллиардов долларов. Недавно Паппергер открыл новый завод в Нижней Саксонии. К 2027-му это предприятие станет крупнейшим по выпуску боеприпасов в Европе: 350 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год.

Тотальное банкротство

Как подсчитали в SIPRI, в 2024-м ценой жизни десятков тысяч украинцев 23 оборонных предприятия Европы увеличили общий годовой доход на 13% — до ста пятидесяти миллиардов долларов.

© AP Photo / Martin Meissner Немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере © AP Photo / Martin Meissner Немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере

"Практически все европейские военные производители сейчас зарабатывают просто огромнейшие деньги на конфликте и, естественно, от этого отказываться не хотят. В прошлом году Британия получила рекордную прибыль от экспорта оружия — 27 миллиардов долларов. У них такой никогда не было. У Франции, Польши и Италии тоже колоссальные доходы", — отмечает военный эксперт Юрий Кнутов.

И добавляет: европейцы также опасаются, что мир на Украине прикроет им возможность реализовывать коррупционные схемы на военных поставках.

"Единственная страна в Евросоюзе, где легализована криптовалюта, — Эстония. Через нее идет помощь Киеву. То есть там отмывают деньги и распределяют по счетам коррупционеров — тем же Урсуле фон дер Ляйен и Кае Каллас. Причем Каллас выполняет роль "решалы", если возникают какие-то проблемы, связанные с откатами из Эстонии и использованием цифровых валют", — поясняет Кнутов.

© AP Photo / Virginia Mayo Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас © AP Photo / Virginia Mayo Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас

Военная промышленность осталась единственной отраслью в Европе, которая продолжает развиваться. Однако, как подчеркнул заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов, позиция европейцев объясняется и политическими причинами.

"Мир на Украине без поражения России будет демонстрацией слабости Запада и провала его стратегического курса. За эту ошибку предъявят счет: зачем тогда ЕС погрузился в серьезный энергетический кризис? Ради чего просел уровень жизни и повысились цены буквально на все? Они боятся, что на этом фоне им на смену придут национально-ориентированные партии. В то время как раздувание мнимой российской угрозы позволяет действовать недемократическими методами, посягая на свободу слова и манипулируя политическими процессами", — говорит собеседник РИА Новости.