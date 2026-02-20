Вена как международная площадка теряет свое значение, заявил Любинский

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Значение Вены как международной площадки падает, при этом не только для России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

"Значение Вены как международной площадки объективно падает и не только для нас",- сказал он в ходе своего выступления на презентации книги "От Сталинграда до Вены" в РГГУ

По его словам, самая конструктивная риторика Австрии сводится к констатации того, что "можно и нужно держать двери для диалога с Москвой открытыми".

Однако, как отметил замглавы МИД РФ, "это не более чем словесная эквилибристика, жонглирование такими словами, причем не самостоятельно, а вслед за старшими товарищами враждебного западного лагеря".

"Но ничего конкретного за этим не стоит, а, следовательно, не имеет для нас никакого практического значения", - резюмировал Любинский