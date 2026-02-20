Рейтинг@Mail.ru
Вена как международная площадка теряет свое значение, заявил Любинский - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/es-2075869870.html
Вена как международная площадка теряет свое значение, заявил Любинский
Вена как международная площадка теряет свое значение, заявил Любинский - РИА Новости, 20.02.2026
Вена как международная площадка теряет свое значение, заявил Любинский
Значение Вены как международной площадки падает, при этом не только для России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T19:38:00+03:00
2026-02-20T19:38:00+03:00
россия
вена
сталинград
дмитрий любинский
российский государственный гуманитарный университет
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998124683_0:19:1374:792_1920x0_80_0_0_0990aab57688ad7b281072725d7c569c.jpg
https://ria.ru/20260220/putin-2075828336.html
россия
вена
сталинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998124683_0:0:1393:1045_1920x0_80_0_0_aeaa843c7d6235725a88ad42b82ca416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вена, сталинград, дмитрий любинский, российский государственный гуманитарный университет, в мире
Россия, Вена, Сталинград, Дмитрий Любинский, Российский государственный гуманитарный университет, В мире
Вена как международная площадка теряет свое значение, заявил Любинский

Замглавы МИД Любинский: значение Вены как международной площадки падает

© Фото : пресс-служба посольства РФ в ВенеДмитрий Любинский
Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Вене
Дмитрий Любинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Значение Вены как международной площадки падает, при этом не только для России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
"Значение Вены как международной площадки объективно падает и не только для нас",- сказал он в ходе своего выступления на презентации книги "От Сталинграда до Вены" в РГГУ.
По его словам, самая конструктивная риторика Австрии сводится к констатации того, что "можно и нужно держать двери для диалога с Москвой открытыми".
Однако, как отметил замглавы МИД РФ, "это не более чем словесная эквилибристика, жонглирование такими словами, причем не самостоятельно, а вслед за старшими товарищами враждебного западного лагеря".
"Но ничего конкретного за этим не стоит, а, следовательно, не имеет для нас никакого практического значения", - резюмировал Любинский.
В пятницу в Москве на площадке Российского Государственного Гуманитарного Университета прошла презентация переиздания книги "От Сталинграда до Вены". Книга описывает героический путь 4-й гвардейской армии от Сталинградской битвы до освобождения австрийской столицы в апреле 1945 года. Особое внимание уделено Венской наступательной операции.
Путин на совещании с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Путин на совещании Совбеза попросил доложить об итогах переговоров в Женеве
Вчера, 17:36
 
РоссияВенаСталинградДмитрий ЛюбинскийРоссийский государственный гуманитарный университетВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала