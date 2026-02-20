https://ria.ru/20260220/es-2075869870.html
Вена как международная площадка теряет свое значение, заявил Любинский
Вена как международная площадка теряет свое значение, заявил Любинский - РИА Новости, 20.02.2026
Вена как международная площадка теряет свое значение, заявил Любинский
Значение Вены как международной площадки падает, при этом не только для России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Значение Вены как международной площадки падает, при этом не только для России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
"Значение Вены
как международной площадки объективно падает и не только для нас",- сказал он в ходе своего выступления на презентации книги "От Сталинграда
до Вены" в РГГУ
.
По его словам, самая конструктивная риторика Австрии
сводится к констатации того, что "можно и нужно держать двери для диалога с Москвой
открытыми".
Однако, как отметил замглавы МИД РФ, "это не более чем словесная эквилибристика, жонглирование такими словами, причем не самостоятельно, а вслед за старшими товарищами враждебного западного лагеря".
"Но ничего конкретного за этим не стоит, а, следовательно, не имеет для нас никакого практического значения", - резюмировал Любинский
.
В пятницу в Москве на площадке Российского Государственного Гуманитарного Университета прошла презентация переиздания книги "От Сталинграда до Вены". Книга описывает героический путь 4-й гвардейской армии от Сталинградской битвы до освобождения австрийской столицы в апреле 1945 года. Особое внимание уделено Венской наступательной операции.