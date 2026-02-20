Рейтинг@Mail.ru
В ЕК отреагировали на решение Верховного суда США по импортным пошлинам - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 20.02.2026 (обновлено: 19:03 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/es-2075858146.html
В ЕК отреагировали на решение Верховного суда США по импортным пошлинам
В ЕК отреагировали на решение Верховного суда США по импортным пошлинам - РИА Новости, 20.02.2026
В ЕК отреагировали на решение Верховного суда США по импортным пошлинам
ЕС поддерживает тесный контакт с администрацией США в связи с решением американского Верховного суда по пошлинам, оценивает дальнейшие шаги, заявил... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:58:00+03:00
2026-02-20T19:03:00+03:00
сша
еврокомиссия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_ae31d41e7d68af928d49fe6d66321679.jpg
https://ria.ru/20260220/tramp-2075851465.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_102:0:2191:1566_1920x0_80_0_0_9f6e201c7c473e1ce26eba49ee4637c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, еврокомиссия, евросоюз, в мире
США, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
В ЕК отреагировали на решение Верховного суда США по импортным пошлинам

ЕС продолжит работу по снижению пошлин после решения Верховного суда США

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. ЕС поддерживает тесный контакт с администрацией США в связи с решением американского Верховного суда по пошлинам, оценивает дальнейшие шаги, заявил аккредитованным журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Мы принимаем к сведению решение Верховного суда США и внимательно его анализируем. Мы поддерживаем тесный контакт с администрацией США, стремясь получить ясность относительно шагов, которые она может предпринять в ответ на это решение. Мы продолжим работать над нашими шагами по снижению пошлин", - сказал он.
Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский президент Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал позором это решение суда.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам позором
Вчера, 18:38
 
СШАЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала