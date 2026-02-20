https://ria.ru/20260220/es-2075858146.html
В ЕК отреагировали на решение Верховного суда США по импортным пошлинам
ЕС поддерживает тесный контакт с администрацией США в связи с решением американского Верховного суда по пошлинам, оценивает дальнейшие шаги, заявил... РИА Новости, 20.02.2026
ЕС продолжит работу по снижению пошлин после решения Верховного суда США