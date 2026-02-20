Рейтинг@Mail.ru
ЕС 23 февраля примет новый пакет санкций против России - РИА Новости, 20.02.2026
15:30 20.02.2026
ЕС 23 февраля примет новый пакет санкций против России
ЕС 23 февраля примет новый пакет санкций против России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 20-й пакет санкций против РФ будет принят 23 февраля на заседании МИД стран сообщества. РИА Новости, 20.02.2026
ЕС 23 февраля примет новый пакет санкций против России

ЕС 23 февраля примет 20-й пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 20-й пакет санкций против РФ будет принят 23 февраля на заседании МИД стран сообщества.
"В следующий понедельник мы планируем принять 20-й пакет санкций против России", - сказала она по итогам заседания в Кракове глав минобороны стран Европейской пятерки.
О намерении ввести в действие санкционные меры глава евродипломатии сообщила, невзирая на очевидные проблемы с техническим согласованием постоянными представителями стран ЕС на заседаниях, которые проходят в пятницу в Брюсселе.
В МИД назвали ущерб ЕС от антироссийских санкций
