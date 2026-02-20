https://ria.ru/20260220/es-2075790051.html
ЕС 23 февраля примет новый пакет санкций против России
ЕС 23 февраля примет новый пакет санкций против России - РИА Новости, 20.02.2026
ЕС 23 февраля примет новый пакет санкций против России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 20-й пакет санкций против РФ будет принят 23 февраля на заседании МИД стран сообщества. РИА Новости, 20.02.2026
ЕС 23 февраля примет 20-й пакет санкций против России