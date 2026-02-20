Рейтинг@Mail.ru
Politico: страны ЕС взбунтовались против планов ЕК по увеличению штата - РИА Новости, 20.02.2026
08:41 20.02.2026
Politico: страны ЕС взбунтовались против планов ЕК по увеличению штата
Politico: страны ЕС взбунтовались против планов ЕК по увеличению штата
Министры девяти стран ЕС считают, что Еврокомиссии следует отказаться от планов по увеличению штата на 2,5 тысячи человек, что повлечет за собой рост... РИА Новости, 20.02.2026
Politico: страны ЕС взбунтовались против планов ЕК по увеличению штата

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министры девяти стран ЕС считают, что Еврокомиссии следует отказаться от планов по увеличению штата на 2,5 тысячи человек, что повлечет за собой рост административных расходов, сообщает издание Politico.
Страны ЕС находятся в процессе переговоров по своему следующему долгосрочному бюджету после первоначального предложения Комиссии, представленного в июле 2025 года. По данным издания, критика кадровой политики содержится в письме, адресованном комиссару по бюджету Петру Серафину.
"Предлагаемое Еврокомиссией добавление 2,5 тысячи штатных единиц, а также общее значительное увеличение статьи 4 (административные расходы) противоречит заявленным целям эффективности, сдержанности и реформ", - говорится в письме, подписанном министрами Австрии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии и Нидерландов.
Подписанты сообщили изданию, что общая сумма средств, запрошенных ЕК для найма дополнительных служащих на весь срок действия многолетнего финансового плана с 2028 по 2034 год, составляет примерно 1,4 миллиарда евро.
