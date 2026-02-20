СМИ: ЕС увеличит расходы на частные перелеты своих политиков

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Евросоюз планирует увеличить расходы на частные авиаперелеты своих высокопоставленных политиков до 16 миллионов евро в следующие четыре года, объясняя это возросшей международной нестабильностью, сообщает издание Politico со ссылкой на тендерную документацию.