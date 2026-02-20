Рейтинг@Mail.ru
04:55 20.02.2026
СМИ: ЕС увеличит расходы на частные перелеты своих политиков
СМИ: ЕС увеличит расходы на частные перелеты своих политиков

Politico: ЕС увеличит расходы на частные перелеты политиков до 16 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Евросоюз планирует увеличить расходы на частные авиаперелеты своих высокопоставленных политиков до 16 миллионов евро в следующие четыре года, объясняя это возросшей международной нестабильностью, сообщает издание Politico со ссылкой на тендерную документацию.
"ЕС планирует потратить до 16 миллионов евро в течение следующих четырех лет на перелеты своих высокопоставленных чиновников на частных самолетах. Это на 3 миллиона евро больше, чем за предыдущий четырехлетний период", - пишет издание.
Депутат Европарламента от партии зеленых Расмус Андресен называл такие расходы позорными и не соответствующими климатическим целям ЕС. При этом издание отмечает, что в самой Еврокомиссии увеличение расходов объяснили "более широким геополитическим контекстом и возросшей нестабильностью в международных делах".
Боеприпасы и гранаты представлены ​​на открытии нового завода по производству артиллерийских боеприпасов компании Rheinmetall в Унтерлюссе - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
ЕС увеличил расходы на закупку вооружений на рекордные 39%
