Посол рассказал о желании ряда стран ЕС ужесточить передвижение дипломатов - РИА Новости, 20.02.2026
02:13 20.02.2026
Посол рассказал о желании ряда стран ЕС ужесточить передвижение дипломатов
Некоторые страны ЕС пытаются перевести необходимость уведомлений о передвижениях дипломатов РФ в разрешительную форму, заявил РИА Новости посол России во... РИА Новости, 20.02.2026
в мире
россия
франция
алексей мешков
евросоюз
россия
франция
в мире, россия, франция, алексей мешков, евросоюз
В мире, Россия, Франция, Алексей Мешков, Евросоюз
Посол рассказал о желании ряда стран ЕС ужесточить передвижение дипломатов

Мешков: ряд стран ЕС хотят ужесточить порядок передвижения дипломатов из РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 фев – РИА Новости. Некоторые страны ЕС пытаются перевести необходимость уведомлений о передвижениях дипломатов РФ в разрешительную форму, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
Ранее МИД Франции проинформировал посольство РФ об обязанности впредь сообщать о любых передвижениях российских дипломатов в стране в рамках последнего пакета санкций ЕС.
"Это, конечно, дискриминационная мера, и она предусматривает то, что транзит или выезд в другие страны Евросоюза теперь происходит не автоматически, а надо заполнять кучу всяких бумаг, и посольство в той стране, в которую ты въезжаешь, должно уведомлять МИД – а в некоторых странах они пытаются уже даже перевести в разрешительную форму", - сказал посол.
По его словам, "отмена шенгена" для сотрудников российских посольств создает сложности для работы дипмиссий, прежде всего, при использовании наземного транспорта для поездок в Россию. Также проблемы возникают при необходимости отправиться в соседние страны по хозяйственным нуждам, отметил дипломат.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами
13 декабря 2025, 06:28
 
В мире, Россия, Франция, Алексей Мешков, Евросоюз
 
 
