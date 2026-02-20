https://ria.ru/20260220/es-2075642679.html
Посол рассказал о желании ряда стран ЕС ужесточить передвижение дипломатов
Посол рассказал о желании ряда стран ЕС ужесточить передвижение дипломатов - РИА Новости, 20.02.2026
Посол рассказал о желании ряда стран ЕС ужесточить передвижение дипломатов
Некоторые страны ЕС пытаются перевести необходимость уведомлений о передвижениях дипломатов РФ в разрешительную форму, заявил РИА Новости посол России во... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T02:13:00+03:00
2026-02-20T02:13:00+03:00
2026-02-20T02:13:00+03:00
в мире
россия
франция
алексей мешков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
https://ria.ru/20251213/evrosoyuz-2061795204.html
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, алексей мешков, евросоюз
В мире, Россия, Франция, Алексей Мешков, Евросоюз
Посол рассказал о желании ряда стран ЕС ужесточить передвижение дипломатов
Мешков: ряд стран ЕС хотят ужесточить порядок передвижения дипломатов из РФ
ПАРИЖ, 20 фев – РИА Новости. Некоторые страны ЕС пытаются перевести необходимость уведомлений о передвижениях дипломатов РФ в разрешительную форму, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
Ранее МИД Франции проинформировал посольство РФ
об обязанности впредь сообщать о любых передвижениях российских дипломатов в стране в рамках последнего пакета санкций ЕС
.
"Это, конечно, дискриминационная мера, и она предусматривает то, что транзит или выезд в другие страны Евросоюза теперь происходит не автоматически, а надо заполнять кучу всяких бумаг, и посольство в той стране, в которую ты въезжаешь, должно уведомлять МИД – а в некоторых странах они пытаются уже даже перевести в разрешительную форму", - сказал посол.
По его словам, "отмена шенгена" для сотрудников российских посольств создает сложности для работы дипмиссий, прежде всего, при использовании наземного транспорта для поездок в Россию. Также проблемы возникают при необходимости отправиться в соседние страны по хозяйственным нуждам, отметил дипломат.