В Астраханской области "воскресла" осужденная экс-замминистра ЖКХ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бывшая первый замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала свою смерть и скрывалась 13 лет, чтобы избежать наказания за присвоение денег, сообщила Бывшая первый замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала свою смерть и скрывалась 13 лет, чтобы избежать наказания за присвоение денег, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

"В настоящее время осужденная направлена в исправительную колонию для отбывания наказания. Следственными органами решается вопрос о даче правовой оценки действиям, связанным с инсценировкой смерти", — говорится в релизе.

На след Ступиной удалось выйти при расследовании убийства двух жителей Астраханской области в 2010 году, один из которых обналичивал деньги, похищенные чиновниками областного Министерства ЖКХ.

В 2012 году Ступину приговорили к семи годам за присвоение в особо крупном размере, незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступных доходов. После приговора она уехала в Татарстан.

Находясь в розыске, бывшая первый замминистра отслеживала сообщения о без вести пропавших женщинах и обратила внимание, что в Новосибирской области нашли тело местной жительницы, которая была на нее похожа.

Тогда Ступина отправила в Новосибирск мужа, чтобы он опознал погибшую как свою жену. Это позволило создать видимость ее смерти. После инсценировки Ступина вернулась в Астраханскую область и скрытно жила там более 13 лет.