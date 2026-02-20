Экс-главу пермской колонии осудили за взятку

ПЕРМЬ, 20 фев - РИА Новости. Суд назначил 8 лет колонии строгого режима и штраф в 2 миллиона рублей бывшему начальнику пермской исправительной колонии №37 Илье Асламову за взятку в 150 тысяч рублей, сообщают прокуратура и СУСК по региону.
Экс-начальника исправительной колонии №37 в Чусовском округе Пермского края Илью Асламова задержали в 2024 году. Ему было предъявлено обвинение в получение взятки в крупном размере. По данным следствия, в апреле 2023 года он через посредника получил не менее 150 тысяч рублей за создание комфортных условий отбывания наказания для одного из осужденных.
Чусовской городской суд закончил рассматривать дело Асламова в пятницу, указано в картотеке судебного органа.
"Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 миллиона рублей и лишением права занимать аналогичные должности на 5 лет", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
В ведомстве отметили, что фигурант лишен специального звания "полковник внутренней службы".
По информации регионального управления СК, суд взыскал в пользу государства эквивалент полученной экс-главой колонии взятку в 150 тысяч рублей.
Бывшего министра образования Подмосковья ждет суд за взятки
12 февраля, 15:05