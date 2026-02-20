Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу пермской колонии осудили за взятку - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/eks-glava-2075768831.html
Экс-главу пермской колонии осудили за взятку
Экс-главу пермской колонии осудили за взятку - РИА Новости, 20.02.2026
Экс-главу пермской колонии осудили за взятку
Суд назначил 8 лет колонии строгого режима и штраф в 2 миллиона рублей бывшему начальнику пермской исправительной колонии №37 Илье Асламову за взятку в 150... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:29:00+03:00
2026-02-20T14:29:00+03:00
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20260213/prokuror-2074149879.html
https://ria.ru/20260212/sud-2073925740.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главу пермской колонии осудили за взятку

Экс-начальника пермской колонии осудили на 8 лет за взятку в 150 тыс руб

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 20 фев - РИА Новости. Суд назначил 8 лет колонии строгого режима и штраф в 2 миллиона рублей бывшему начальнику пермской исправительной колонии №37 Илье Асламову за взятку в 150 тысяч рублей, сообщают прокуратура и СУСК по региону.
Экс-начальника исправительной колонии №37 в Чусовском округе Пермского края Илью Асламова задержали в 2024 году. Ему было предъявлено обвинение в получение взятки в крупном размере. По данным следствия, в апреле 2023 года он через посредника получил не менее 150 тысяч рублей за создание комфортных условий отбывания наказания для одного из осужденных.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Подмосковного прокурора обвинили в получении взятки земельными участками
13 февраля, 13:04
Чусовской городской суд закончил рассматривать дело Асламова в пятницу, указано в картотеке судебного органа.
"Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 миллиона рублей и лишением права занимать аналогичные должности на 5 лет", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
В ведомстве отметили, что фигурант лишен специального звания "полковник внутренней службы".
По информации регионального управления СК, суд взыскал в пользу государства эквивалент полученной экс-главой колонии взятку в 150 тысяч рублей.
Илья Бронштейн в суде - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Бывшего министра образования Подмосковья ждет суд за взятки
12 февраля, 15:05
 
ПроисшествияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала