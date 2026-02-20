Экс-главу пермской колонии осудили за взятку

ПЕРМЬ, 20 фев - РИА Новости. Суд назначил 8 лет колонии строгого режима и штраф в 2 миллиона рублей бывшему начальнику пермской исправительной колонии №37 Илье Асламову за взятку в 150 тысяч рублей, сообщают прокуратура и СУСК по региону.