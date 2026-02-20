Эксперт рассказал, по каким схемам могут восстановить пошлины в США

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Торговые пошлины США после решения Верховного суда могут быть восстановлены по другим схемам, прокомментировал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства " Торговые пошлины США после решения Верховного суда могут быть восстановлены по другим схемам, прокомментировал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства " Эксперт РА " Антон Табах.

Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому президент страны Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать.

"Скорее всего, почти все тарифы могут быть восстановлены по другим схемам - но это не быстро и не так просто", - считает Табах

Он добавил, что решение Верховного суда окажет основное влияние на внутреннюю политику Штатов. Также это существенно снизит использование тарифных угроз в отношении других стран. "Дело в том, что "не имел право" он по одному конкретному закону - пошлины на сталь и авто устояли, потому что вводились по другой схеме, а законов с тарифными полномочиями немало", - добавил Табах.

При этом в мир 2024 года мы не возвращаемся, объяснил эксперт: "пошлины в США будут выше, табу на протекционизм сбито, но скорее всего шаги в этой области будут делаться "по классике", как 100-150 лет назад - решениями конгресса".