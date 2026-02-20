https://ria.ru/20260220/ekonomika-2075898151.html
Эксперт рассказал, по каким схемам могут восстановить пошлины в США
Эксперт рассказал, по каким схемам могут восстановить пошлины в США
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Торговые пошлины США после решения Верховного суда могут быть восстановлены по другим схемам, прокомментировал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА
" Антон Табах.
Ранее в пятницу Верховный суд США
признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому президент страны Дональд Трамп
вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать.
"Скорее всего, почти все тарифы могут быть восстановлены по другим схемам - но это не быстро и не так просто", - считает Табах
.
Он добавил, что решение Верховного суда окажет основное влияние на внутреннюю политику Штатов. Также это существенно снизит использование тарифных угроз в отношении других стран. "Дело в том, что "не имел право" он по одному конкретному закону - пошлины на сталь и авто устояли, потому что вводились по другой схеме, а законов с тарифными полномочиями немало", - добавил Табах.
При этом в мир 2024 года мы не возвращаемся, объяснил эксперт: "пошлины в США будут выше, табу на протекционизм сбито, но скорее всего шаги в этой области будут делаться "по классике", как 100-150 лет назад - решениями конгресса".
Что касается бюджетных эффектов, то Табах предположил, что возврату будут подлежать примерно 150-200 миллиардов долларов. Это произойдет не раньше конца года. "Это не так много на фоне дефицита больше 1,5 триллиона", - заключил Табах.