Ефимов: в Новой Москве построили четыре дома в рамках проекта КРТ - РИА Новости, 20.02.2026
11:07 20.02.2026
Ефимов: в Новой Москве построили четыре дома в рамках проекта КРТ
В деревне Яковлево в Троицком округе Москвы в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) построили четыре дома общей около 11,5 тысячи квадратных... РИА Новости, 20.02.2026
Ефимов: в Новой Москве построили четыре дома в рамках проекта КРТ

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В деревне Яковлево в Троицком округе Москвы в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) построили четыре дома общей около 11,5 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В деревне Яковлево по проекту КРТ возвели еще четыре жилых корпуса общей площадью около 11,5 тысячи квадратных метров. С их вводом завершилось строительство первой очереди, включающей 12 зданий. Всего в рамках программы КРТ на участке площадью 11,66 гектара планируют возвести свыше 71 тысячи квадратных метров недвижимости, из которых более 7 тысяч придется на объекты общественно-деловой инфраструктуры", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В рамках проекта также по крупногабаритной модульной технологии построят образовательный комплекс на 150 школьных и 100 дошкольных мест, отметил Ефимов.
Как уточняется в сообщении пресс-службы градостроительного комплекса, в четырех новых четырехэтажных домах 130 квартир общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров. Первые восемь домов совокупной площадью около 30 тысяч квадратных метров сдали по проекту КРТ в прошлом году.
Развитием территории занимается структура концерна "МонАрх" – ООО "Комбинат инновационных технологий – Монарх". Пятилетний договор о реализации проекта КРТ заключен в 2023 году.
Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится около 400 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости.
