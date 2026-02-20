Адвокат рассказал о состоянии Джигана при подписании брачного договора

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Сторона блогера Оксаны Самойловой настаивает, что рэпер Джиган (Денис Устименко) находился в адекватном состоянии при подписании брачного договора, заявил РИА Новости ее адвокат Олег Тонаканян после предварительного заседания.

"Эти моменты должен установить суд. По нашему мнению, он был в неизмененном состоянии, с чем согласился и нотариус, который удостоверял договор", — сказал Тонаканян.