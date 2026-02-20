Адвокат рассказал о состоянии Джигана при подписании брачного договора

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Сторона блогера Оксаны Самойловой настаивает, что рэпер Джиган (Денис Устименко) находился в адекватном состоянии при подписании брачного договора, заявил РИА Новости ее адвокат Олег Тонаканян после предварительного заседания.
"Эти моменты должен установить суд. По нашему мнению, он был в неизмененном состоянии, с чем согласился и нотариус, который удостоверял договор", — сказал Тонаканян.
Защита Джигана ранее заявляла, что артист подписывал документ, находясь в уязвимом состоянии, принимал лекарства и проходил лечение, из-за чего не осознавал правовые последствия.
Самойлова подала на развод с Джиганом в прошлом году, у пары четверо детей. В ноябре суд по просьбе артиста предоставил супругам время передумать, однако в январе представитель Самойловой сообщил, что примирения не произошло. Дело передано в суд вышестоящей инстанции из мирового участка, где рассматривался вопрос о расторжении брака.