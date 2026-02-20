Рейтинг@Mail.ru
Адвокат рассказал о состоянии Джигана при подписании брачного договора - РИА Новости, 20.02.2026
11:40 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/dzhigan-2075705137.html
Адвокат рассказал о состоянии Джигана при подписании брачного договора
Адвокат рассказал о состоянии Джигана при подписании брачного договора - РИА Новости, 20.02.2026
Адвокат рассказал о состоянии Джигана при подписании брачного договора
Сторона блогера Оксаны Самойловой настаивает, что рэпер Джиган (Денис Устименко) находился в адекватном состоянии при подписании брачного договора, заявил РИА... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T11:40:00+03:00
2026-02-20T11:40:00+03:00
оксана самойлова
джиган (денис устименко-вайнштейн)
общество
https://ria.ru/20260121/dzhigan-2069274703.html
оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн), общество
Оксана Самойлова, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Общество
Адвокат рассказал о состоянии Джигана при подписании брачного договора

Тонаканян: Джиган был в адекватном состоянии при подписании брачного договора

Джиган и Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Джиган и Оксана Самойлова. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Сторона блогера Оксаны Самойловой настаивает, что рэпер Джиган (Денис Устименко) находился в адекватном состоянии при подписании брачного договора, заявил РИА Новости ее адвокат Олег Тонаканян после предварительного заседания.
"Эти моменты должен установить суд. По нашему мнению, он был в неизмененном состоянии, с чем согласился и нотариус, который удостоверял договор", — сказал Тонаканян.
Защита Джигана ранее заявляла, что артист подписывал документ, находясь в уязвимом состоянии, принимал лекарства и проходил лечение, из-за чего не осознавал правовые последствия.
Самойлова подала на развод с Джиганом в прошлом году, у пары четверо детей. В ноябре суд по просьбе артиста предоставил супругам время передумать, однако в январе представитель Самойловой сообщил, что примирения не произошло. Дело передано в суд вышестоящей инстанции из мирового участка, где рассматривался вопрос о расторжении брака.
Оксана Самойлова перед заседанием о расторжении брака с рэпером Джиганом - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Адвокат рассказал, почему Джиган оспаривает брачный договор с Самойловой
21 января, 12:09
 
Оксана СамойловаДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Общество
 
 
