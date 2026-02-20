https://ria.ru/20260220/dvizhenie-2075683124.html
В Москве восстановили движение по улице Маршала Шестопалова
В Москве восстановили движение по улице Маршала Шестопалова - РИА Новости, 20.02.2026
В Москве восстановили движение по улице Маршала Шестопалова
Движение по улице Маршала Шестопалова в Москве восстановлено после возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 20.02.2026
