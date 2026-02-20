Рейтинг@Mail.ru
В Москве восстановили движение по улице Маршала Шестопалова - РИА Новости, 20.02.2026
10:38 20.02.2026 (обновлено: 10:45 20.02.2026)
В Москве восстановили движение по улице Маршала Шестопалова
В Москве восстановили движение по улице Маршала Шестопалова
2026
В Москве восстановили движение по улице Маршала Шестопалова

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Движение по улице Маршала Шестопалова в Москве восстановлено после возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее дептранс сообщал, что движение по улице Маршала Шестопалова в Москве было перекрыто из-за возгорания автомобиля.
"Движение по улице Маршала Шестопалова восстановлено", - говорится в сообщении.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
