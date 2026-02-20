Рейтинг@Mail.ru
В Москве перекрыли движение на улице Маршала Шестопалова
09:43 20.02.2026
В Москве перекрыли движение на улице Маршала Шестопалова
В Москве перекрыли движение на улице Маршала Шестопалова
Движение по улице Маршала Шестопалова в Москве перекрыто из-за возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.02.2026
2026
В Москве перекрыли движение на улице Маршала Шестопалова

В Москве перекрыли улицу Маршала Шестопалова из-за возгорания автомобиля

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Движение по улице Маршала Шестопалова в Москве перекрыто из-за возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В связи с возгоранием автомобиля перекрыто движение по улице Маршала Шестопалова. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
