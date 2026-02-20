Рейтинг@Mail.ru
"Его невозможно засечь". Чем США решили ответить Китаю на море
08:00 20.02.2026
"Его невозможно засечь". Чем США решили ответить Китаю на море
"Его невозможно засечь". Чем США решили ответить Китаю на море
2026
Андрей Коц
Андрей Коц
"Его невозможно засечь". Чем США решили ответить Китаю на море

Андрей Коц
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Американская корпорация Lockheed Martin представила перспективную морскую боевую платформу — многоцелевой подводный дрон Lamprey. Аппарат пока в стадии разработки, однако создатели утверждают, что в будущем он полностью изменит правила и принципы войны на море. Авторы программы сделали ставку на малошумность и незаметность. О том, на что способна новинка, — в материале РИА Новости.

Дрон на "присосках"

Lamprey в переводе с английского означает "минога" — змееподобный морской и речной паразит, который, присасываясь к рыбе-жертве, питается ее кровью и тканями. По схожему принципу действует новый подводный дрон. Прямоугольный корпус длиной до десяти метров оснащен специальными "липучками", позволяющими "Миноге" прикрепляться к днищу корабля, используя его движение для скрытного перемещения на большие расстояния.
Во время такого "движения автостопом" Lamprey вдобавок еще и подзаряжается с помощью встроенного гидрогенератора от набегающего потока воды — и в зону операции прибывает с полной батареей. Когда корабль выходит в заданные координаты, дрон отсоединяется и приступает к выполнению боевой задачи. "Прилепиться" "Минога" может к абсолютно любому судну, в том числе гражданскому. Это обеспечивает скрытность и незаметность для средств обнаружения подводных объектов.
В зоне выполнения боевой задачи аппарат способен длительное время оставаться на дне в "спящем режиме", ожидая команды от оператора. Когда поступает сигнал, дрон переходит в режим ручного управления. Открытая архитектура "Миноги" с грузовым отсеком объемом около 0,68 кубического метра позволяет устанавливать разные модули: торпеды для ударов по надводным кораблям и подводным лодкам, диверсионные ложные цели, имитирующие субмарины, пусковые установки для микродронов-разведчиков или РЭБ-средства. Кроме того, подвсплывшая "Минога" может быть ретранслятором радиосигнала для воздушных БПЛА. А при необходимости сыграет роль "камикадзе", поразив надводную или подводную цель тараном.

Потенциальные ТВД

Кроме того, аппарат оснащен выдвижной мачтой с видеокамерой для наблюдения над водой. Под водой используется гидрофон и акустическая связь. "Минога" предназначена для работы в труднодоступных зонах Мирового океана, где классические "управляемые" корабли могут быть уязвимыми. Создатели делают особый акцент на безопасности для человека-оператора, который находится на безопасном расстоянии. Точные характеристики дальности и автономности дрона на сегодняшний день засекречены.
"Проект Lamprey финансировался из внутренних источников, что позволило нам с молниеносной скоростью его дорабатывать и предоставить ВМС по-настоящему многоцелевое оружие, способное самостоятельно обнаруживать, дезориентировать, отвлекать внимание и поражать цели", — заявил Пол Леммо, вице-президент Lockheed Martin. — В перспективе "Минога" сможет работать в составе "роев дронов", где несколько подобных аппаратов взаимодействуют друг с другом и берут на себя разные задачи".
Используя наработки Lockheed Martin в подводных технологиях, Lamprey позиционируется как инструмент, который усиливает ситуационную осведомленность, сокращает цикл принятия решений и обеспечивает гибкость при проведении операций в условиях активного противодействия. Между тем еще рано говорить о полной надежности комплекса Lamprey, поскольку современные низкочастотные гидроакустические станции, устанавливаемые на субмаринах и надводных кораблях, вполне способны запеленговать такие изделия на минимальных дистанциях.
Потенциальный театр военных действий, где подобные ударные и разведывательные средства можно широко и эффективно применять, — это в первую очередь Азиатско-Тихоокеанский регион. Американцы могут использовать "Миноги" для слежки за китайскими военными кораблями, а при необходимости — для нанесения им огневого поражения. Кроме того, их можно задействовать для усиления Фареро-Исландского противолодочного рубежа НАТО в Северной Атлантике, созданного в годы холодной войны для отслеживания передвижений советских подводных лодок.
Нельзя исключать вероятность того, что с Lamprey придется столкнуться и российскому Черноморскому флоту. Американцы уже не раз передавали Украине экспериментальные вооружения для испытаний в боевых условиях. Пентагон вполне может задействовать небольшую партию для слежки за кораблями ВМФ России в зоне активного вооруженного конфликта, чтобы подтвердить эффективность дрона.

Для ударов и разведки

Прямого аналога "Миноги" у нашей страны пока нет. Однако Россия уже давно экспериментирует с подводными беспилотными аппаратами. В первую очередь на ум приходит "Посейдон" с ядерной энергетической установкой и ядерной же боевой частью. Его основное назначение — нанесение гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям вероятного противника посредством обширного радиоактивного загрязнения, а также поражение крупных корабельных соединений, в том числе авианосных.
Помимо специальной боевой части, на "Посейдон" можно установить и разведывательное оборудование для слежки за военно-морскими силами стран Запада, а также за их побережьем. По данным из открытых источников, аппарат способен работать автономно на глубине до 1000 метров и передвигаться со скоростью свыше 70 узлов (100-130 километров в час), что делает его малозаметным и очень подвижным. Носителями аппарата, по сообщению Минобороны, стали подводные лодки "Белгород" и "Хабаровск". В планах строительство еще двух — "Оренбурга" и "Ульяновска".
Заявленная масса "Посейдона" — 100 тонн. Но у России есть аппараты и гораздо компактнее. К ним относится, например, безэкипажный "Витязь-Д", разработанный ЦКБ "Рубин". Это первый в мире полностью автономный беспилотник, достигший дна Марианской впадины на глубине около 11 000 метров. Дрон использует элементы ИИ для автономного маневрирования, обхода препятствий и выхода из замкнутых пространств. Оборудование включает эхолоты, гидролокаторы, видеокамеры, осветители и пробоотборники грунта. Применяется в основном в гражданских целях, однако несколько "Витязей" закупило и Минобороны.
В распоряжении ВМФ есть и другие дроны схожего назначения. Например, "Клавесин-1Р", принятый на вооружение в конце 2000-х. Аппарат имеет длину 5,8 метра, диаметр 0,9 метра и массу 2,5 тонны, способен погружаться на глубину до 6000 метров и преодолевать 300 километров на скорости до 2,9 узла (порядка шести километров в час). Энергетика — электрическая, с четырьмя винторулевыми колонками, автономность — до двух суток. Предназначен для обзорно-поисковых работ, съемки и картографирования дна, инспекции кабелей и инфраструктуры. Он, в частности, используется для исследования хребтов Ломоносова и Менделеева в Арктике.
А это значит, что в будущем такие дроны станут жизненно необходимыми при разработке природных ресурсов Северного полюса.
 
