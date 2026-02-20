"Его невозможно засечь". Чем США решили ответить Китаю на море

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Американская корпорация Lockheed Martin представила перспективную морскую боевую платформу — многоцелевой подводный дрон Lamprey. Аппарат пока в стадии разработки, однако создатели утверждают, что в будущем он полностью изменит правила и принципы войны на море. Авторы программы сделали ставку на малошумность и незаметность. О том, на что способна новинка, — в материале РИА Новости.

Дрон на "присосках"

Lamprey в переводе с английского означает "минога" — змееподобный морской и речной паразит, который, присасываясь к рыбе-жертве, питается ее кровью и тканями. По схожему принципу действует новый подводный дрон. Прямоугольный корпус длиной до десяти метров оснащен специальными "липучками", позволяющими "Миноге" прикрепляться к днищу корабля, используя его движение для скрытного перемещения на большие расстояния.

Во время такого "движения автостопом" Lamprey вдобавок еще и подзаряжается с помощью встроенного гидрогенератора от набегающего потока воды — и в зону операции прибывает с полной батареей. Когда корабль выходит в заданные координаты, дрон отсоединяется и приступает к выполнению боевой задачи. "Прилепиться" "Минога" может к абсолютно любому судну, в том числе гражданскому. Это обеспечивает скрытность и незаметность для средств обнаружения подводных объектов.

В зоне выполнения боевой задачи аппарат способен длительное время оставаться на дне в "спящем режиме", ожидая команды от оператора. Когда поступает сигнал, дрон переходит в режим ручного управления. Открытая архитектура "Миноги" с грузовым отсеком объемом около 0,68 кубического метра позволяет устанавливать разные модули: торпеды для ударов по надводным кораблям и подводным лодкам, диверсионные ложные цели, имитирующие субмарины, пусковые установки для микродронов-разведчиков или РЭБ-средства. Кроме того, подвсплывшая "Минога" может быть ретранслятором радиосигнала для воздушных БПЛА. А при необходимости сыграет роль "камикадзе", поразив надводную или подводную цель тараном.

Потенциальные ТВД

Кроме того, аппарат оснащен выдвижной мачтой с видеокамерой для наблюдения над водой. Под водой используется гидрофон и акустическая связь. "Минога" предназначена для работы в труднодоступных зонах Мирового океана, где классические "управляемые" корабли могут быть уязвимыми. Создатели делают особый акцент на безопасности для человека-оператора, который находится на безопасном расстоянии. Точные характеристики дальности и автономности дрона на сегодняшний день засекречены.

"Проект Lamprey финансировался из внутренних источников, что позволило нам с молниеносной скоростью его дорабатывать и предоставить ВМС по-настоящему многоцелевое оружие, способное самостоятельно обнаруживать, дезориентировать, отвлекать внимание и поражать цели", — заявил Пол Леммо, вице-президент Lockheed Martin. — В перспективе "Минога" сможет работать в составе "роев дронов", где несколько подобных аппаратов взаимодействуют друг с другом и берут на себя разные задачи".

Используя наработки Lockheed Martin в подводных технологиях, Lamprey позиционируется как инструмент, который усиливает ситуационную осведомленность, сокращает цикл принятия решений и обеспечивает гибкость при проведении операций в условиях активного противодействия. Между тем еще рано говорить о полной надежности комплекса Lamprey, поскольку современные низкочастотные гидроакустические станции, устанавливаемые на субмаринах и надводных кораблях, вполне способны запеленговать такие изделия на минимальных дистанциях.

Потенциальный театр военных действий, где подобные ударные и разведывательные средства можно широко и эффективно применять, — это в первую очередь Азиатско-Тихоокеанский регион. Американцы могут использовать "Миноги" для слежки за китайскими военными кораблями, а при необходимости — для нанесения им огневого поражения. Кроме того, их можно задействовать для усиления Фареро-Исландского противолодочного рубежа НАТО в Северной Атлантике, созданного в годы холодной войны для отслеживания передвижений советских подводных лодок.

Нельзя исключать вероятность того, что с Lamprey придется столкнуться и российскому Черноморскому флоту. Американцы уже не раз передавали Украине экспериментальные вооружения для испытаний в боевых условиях. Пентагон вполне может задействовать небольшую партию для слежки за кораблями ВМФ России в зоне активного вооруженного конфликта, чтобы подтвердить эффективность дрона.

Для ударов и разведки

Прямого аналога "Миноги" у нашей страны пока нет. Однако Россия уже давно экспериментирует с подводными беспилотными аппаратами. В первую очередь на ум приходит "Посейдон" с ядерной энергетической установкой и ядерной же боевой частью. Его основное назначение — нанесение гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям вероятного противника посредством обширного радиоактивного загрязнения, а также поражение крупных корабельных соединений, в том числе авианосных.

Помимо специальной боевой части, на "Посейдон" можно установить и разведывательное оборудование для слежки за военно-морскими силами стран Запада, а также за их побережьем. По данным из открытых источников, аппарат способен работать автономно на глубине до 1000 метров и передвигаться со скоростью свыше 70 узлов (100-130 километров в час), что делает его малозаметным и очень подвижным. Носителями аппарата, по сообщению Минобороны, стали подводные лодки "Белгород" и "Хабаровск". В планах строительство еще двух — "Оренбурга" и "Ульяновска".

Заявленная масса "Посейдона" — 100 тонн. Но у России есть аппараты и гораздо компактнее. К ним относится, например, безэкипажный "Витязь-Д", разработанный ЦКБ "Рубин". Это первый в мире полностью автономный беспилотник, достигший дна Марианской впадины на глубине около 11 000 метров. Дрон использует элементы ИИ для автономного маневрирования, обхода препятствий и выхода из замкнутых пространств. Оборудование включает эхолоты, гидролокаторы, видеокамеры, осветители и пробоотборники грунта. Применяется в основном в гражданских целях, однако несколько "Витязей" закупило и Минобороны.

В распоряжении ВМФ есть и другие дроны схожего назначения. Например, "Клавесин-1Р", принятый на вооружение в конце 2000-х. Аппарат имеет длину 5,8 метра, диаметр 0,9 метра и массу 2,5 тонны, способен погружаться на глубину до 6000 метров и преодолевать 300 километров на скорости до 2,9 узла (порядка шести километров в час). Энергетика — электрическая, с четырьмя винторулевыми колонками, автономность — до двух суток. Предназначен для обзорно-поисковых работ, съемки и картографирования дна, инспекции кабелей и инфраструктуры. Он, в частности, используется для исследования хребтов Ломоносова и Менделеева в Арктике.