Силы ПВО сбили 1808 украинских дронов за неделю
За неделю силы ПВО сбили 13 управляемых авиационных бомб, 37 снарядов HIMARS и 1808 БПЛА ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:13:00+03:00
2026-02-20T14:13:00+03:00
2026-02-20T14:13:00+03:00
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За неделю силы ПВО сбили 13 управляемых авиационных бомб, 37 снарядов HIMARS и 1808 БПЛА ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
"С 14 по 20 февраля средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 37 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США
и 1808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении
.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 115765 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27776 танков и других боевых бронированных машин, 1669 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33381 орудие полевой артиллерии и минометов, 54816 единиц специальной военной автомобильной техники.