Силы ПВО сбили 1808 украинских дронов за неделю

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За неделю силы ПВО сбили 13 управляемых авиационных бомб, 37 снарядов HIMARS и 1808 БПЛА ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 115765 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27776 танков и других боевых бронированных машин, 1669 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33381 орудие полевой артиллерии и минометов, 54816 единиц специальной военной автомобильной техники.