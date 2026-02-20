Рейтинг@Mail.ru
РКН призвал Telegram не давать доступ к украденным личным данным россиян - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 20.02.2026 (обновлено: 13:49 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/dostup-2075756271.html
РКН призвал Telegram не давать доступ к украденным личным данным россиян
РКН призвал Telegram не давать доступ к украденным личным данным россиян - РИА Новости, 20.02.2026
РКН призвал Telegram не давать доступ к украденным личным данным россиян
Мессенджеру Telegram следует пресекать раскрытие личных данных граждан России, прекратить предоставлять поисковым ботам инфраструктуру доступа к таким данным и... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T13:42:00+03:00
2026-02-20T13:49:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
россия
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073462621_0:127:3065:1851_1920x0_80_0_0_b7dd77ddf75a7d7075d644740d873bc4.jpg
https://ria.ru/20260218/telegram--2075233749.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073462621_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_1878794451e60ffdc2237d08e7a9fa26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, telegram
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Россия, Telegram
РКН призвал Telegram не давать доступ к украденным личным данным россиян

РКН призвал Telegram не давать ботам доступ к украденным личным данным россиян

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мессенджеру Telegram следует пресекать раскрытие личных данных граждан России, прекратить предоставлять поисковым ботам инфраструктуру доступа к таким данным и исключить возможность у пользователей искать такие боты, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Telegram следует самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных граждан России, исключить возможность поиска сервисов "пробива", прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации", - говорится в сообщении.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Telegram пока не будут ограничивать в зоне СВО
18 февраля, 15:33
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоРоссияTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала