В Донецке заочно осудили шведского наемника
В Донецке заочно осудили шведского наемника - РИА Новости, 20.02.2026
В Донецке заочно осудили шведского наемника
Наемник ВСУ из Швеции Алекси Хагерт, воевавший против российских войск, заочно осужден в Донецке на 13 лет, сообщает Генпрокуратура РФ. РИА Новости, 20.02.2026
В Донецке заочно осудили шведского наемника
Наемник ВСУ из Швеции заочно осужден в ДНР на 13 лет
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Наемник ВСУ из Швеции Алекси Хагерт, воевавший против российских войск, заочно осужден в Донецке на 13 лет, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики
заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего подданного Королевства Швеция
Алекси Пертти Юхани Хагерта. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ
(участие наемника в вооруженном конфликте)... С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Хагерта к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте
ведомства.
В суде установлено, что в декабре 2023 года Хагерт пересек польско-украинскую границу, после чего вступил в ряды Интернационального легиона, на тренировочных базах прошел военную подготовку по обращению с боевым оружием, обучился стратегии, тактике и способам ведения боевых действий, необходимым для участия в вооруженном конфликте, был обеспечен огнестрельным оружием и боеприпасами к нему. До весны 2024 года наемник принимал участие в боевых действиях против мирного населения и военных ВС РФ на территории ДНР, за что получил более 1,3 миллиона рублей.
Хагерт объявлен в международный розыск и заочно арестован.