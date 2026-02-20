В Донецке заочно осудили шведского наемника

В суде установлено, что в декабре 2023 года Хагерт пересек польско-украинскую границу, после чего вступил в ряды Интернационального легиона, на тренировочных базах прошел военную подготовку по обращению с боевым оружием, обучился стратегии, тактике и способам ведения боевых действий, необходимым для участия в вооруженном конфликте, был обеспечен огнестрельным оружием и боеприпасами к нему. До весны 2024 года наемник принимал участие в боевых действиях против мирного населения и военных ВС РФ на территории ДНР, за что получил более 1,3 миллиона рублей.