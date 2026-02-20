https://ria.ru/20260220/dolina-2075793429.html
Академия Долиной заработала 14 миллионов рублей в 2025 году
Академия Долиной заработала 14 миллионов рублей в 2025 году - РИА Новости, 20.02.2026
Академия Долиной заработала 14 миллионов рублей в 2025 году
Музыкальная академия певицы Ларисы Долиной в 2025 году заработала 14 миллионов рублей, выяснила "Газета.ru". РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:41:00+03:00
2026-02-20T15:41:00+03:00
2026-02-20T15:41:00+03:00
лариса долина
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155608/54/1556085407_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fabc8d1b993f4b47eac9acf595d99685.jpg
https://ria.ru/20251216/dolina-2062391009.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155608/54/1556085407_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_fec682ae32179d5055817a186caeab88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса долина, россия, общество
Лариса Долина, Россия, Общество
Академия Долиной заработала 14 миллионов рублей в 2025 году
Газета.ru: музыкальная академия Ларисы Долиной в 2025 году заработала 14 млн руб