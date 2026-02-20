Рейтинг@Mail.ru
Академия Долиной заработала 14 миллионов рублей в 2025 году - РИА Новости, 20.02.2026
15:41 20.02.2026
Академия Долиной заработала 14 миллионов рублей в 2025 году
Академия Долиной заработала 14 миллионов рублей в 2025 году
лариса долина, россия, общество
Лариса Долина, Россия, Общество
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Музыкальная академия певицы Ларисы Долиной в 2025 году заработала 14 миллионов рублей, выяснила "Газета.ru".
"За год академия заработала 14 миллионов рублей, из них чистая прибыль - 11 миллионов рублей. На данный момент долги за компанией не числятся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в декабре 2024 года Долина зарегистрировала компанию ООО "Музкульт" и открыла школу для вокалистов, композиторов, инструменталистов и звукорежиссеров. Подчеркивается, что сама певица учредителем не числится, хотя на сайте указана как лицо организации, а вот ее дочери Ангелине принадлежит 50% акций.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло с Долиной из-за скандала с квартирой
16 декабря 2025, 14:53
 
