https://ria.ru/20260220/dnepr-2075761681.html
ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 20.02.2026
ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ за неделю потеряли до 230 военных, три боевые бронемашины и 83 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:04:00+03:00
2026-02-20T14:04:00+03:00
2026-02-20T14:06:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071147212_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_136931f209b11d285d61b1c894161a08.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071147212_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_de10e137479a54e9d6f8c13bc94af04c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий "Днепра" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли до 230 военных и 83 авто в зоне действий "Днепра" за неделю