Дмитриев пошутил про мозг президента Финляндии
19:03 20.02.2026 (обновлено: 23:50 20.02.2026)
Дмитриев пошутил про мозг президента Финляндии
Дмитриев пошутил про мозг президента Финляндии
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил про мозг президента... РИА Новости, 20.02.2026
2026
Дмитриев пошутил про мозг президента Финляндии

Дмитриев пошутил про мозг Стубба и объемы потенциальных проектов России и США

© AP Photo / Hannah McKayПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Hannah McKay
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил про мозг президента Финляндии Александра Стубба и объемы потенциальных проектов России и США.
Стубб написал в соцсети X о "российской деловой сделке". Он заявил, что страна "обещает 12 триллионов долларов", в то время как "ВВП России составляет 2,5 триллиона долларов".
"Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр", — написал Дмитриев в X, комментируя пост президента Финляндии.
Ранее Дмитриев сообщил, что информация о том, что Россия предлагает США проекты на 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций, фейк — снятие санкций отвечает интересам США, а потенциальный объем проектов составляет 14 триллионов долларов.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Дмитриев объяснил, почему Хиллари Клинтон "никому не нравится"
