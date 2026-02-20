Рейтинг@Mail.ru
02:30 20.02.2026
Все высмеивают неудачника Стармера, заявил Дмитриев
Все высмеивают неудачника Стармера, заявил Дмитриев
великобритания, россия, кир стармер, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Великобритания, Россия, Кир Стармер, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Все высмеивают неудачника Стармера, заявил Дмитриев

Кир Стармер
© REUTERS / Peter Nicholls
Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что британского премьера Кира Стармера и его низкие рейтинги высмеивает даже американский телеканал левого толка CNN.
"Даже левый телеканал CNN смеется над неудачником Стармером", - написал Дмитриев в соцсети Х, прикрепив видео, где в эфире канала ведущий со смехом комментирует рекордно низкие рейтинги одобрения британского премьера.
Ранее Дмитриев уже шутил о том, что Стармер хочет стать самым непопулярным премьер-министром Великобритании.
В конце января опрос компании BMG Research показал, что около 51% британцев считают, что Стармера нужно заменить на посту лидера Лейбористской партии.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
СМИ: Стармер может провести перестановки в правительстве в ближайшие месяцы
17 февраля, 13:55
 
