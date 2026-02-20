https://ria.ru/20260220/deptrans-2075662652.html
Москвичам посоветовали не садиться за руль в часы пик в пятницу
Москвичам посоветовали не садиться за руль в часы пик в пятницу
Москвичам посоветовали не садиться за руль в часы пик в пятницу
Департамент транспорта Москвы порекомендовал водителям избегать часы разъездов утром и вечером при поездках по городу на фоне ожидаемого снега. РИА Новости, 20.02.2026
общество
москва
снегопад в москве
москва
