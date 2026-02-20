Рейтинг@Mail.ru
08:43 20.02.2026
Москвичам посоветовали не садиться за руль в часы пик в пятницу
Департамент транспорта Москвы порекомендовал водителям избегать часы разъездов утром и вечером при поездках по городу на фоне ожидаемого снега. РИА Новости, 20.02.2026
общество
москва
снегопад в москве
москва
общество, москва, снегопад в москве
Общество, Москва, Снегопад в Москве
Москвичам посоветовали не садиться за руль в часы пик в пятницу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвтомобили на дороге в Москве
Автомобили на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Автомобили на дороге в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы порекомендовал водителям избегать часы разъездов утром и вечером при поездках по городу на фоне ожидаемого снега.
"Воспользуйтесь метро для поездок по городу. Так вы сэкономите время. Если без авто никак, по возможности постарайтесь избежать часы разъездов: утром - с 07.00 мск до 10.00 мск, вечером - с 15.30 мск до 19.00 мск", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
В ведомстве отметили, что в пятницу в Москве прогнозируют снег.
Уборка снега на Садовом кольце в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Москва пережила авральную ночь из-за мощного снегопада
